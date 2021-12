Roberto Ramírez: "Ha sido la primera vez que el Papa habla directamente a las personas con discapacidad"

Este 3 de diciembre hemos celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se calcula que en España hay casi 4 millones de personas con discapacidad; cerca de 150 000 sufren enfermedades mentales y 850 000 presentan problemas en el habla. En 'La Linterna de la Iglesia hemos hablado con María, una de estas personas.

Ella tiene 34 años y es de Valencia. Fue prematura. Su madre, Mariángeles, se dio cuenta desde el principio que algo no iba según lo previsto, pero los médicos la tranquilizaban. Hasta que a los 4 años le fue diagnosticado un retraso madurativo psicomotor. Sus padres, Hipólito y Mariángeles, están muy contentos con ella; María siempre se ha esforzado mucho. De hecho, cuando era niña intentó durante dos años integrarse en una escuela con niños sin discapacidad.

Pero María necesitaba otro tipo de educación, así que acabo en un colegio de educación especial. Es la segunda de cinco hermanos de una familia católica valenciana que vive la alegría de la fe. Su testimonio, hoy, nos invita a cambiar la mirada.

Una mirada que hemos posado en la labor que la Iglesia realiza con estas personas. Para ello, en 'La Linterna de la Iglesia' hemos hablado con Roberto Ramírez, el sacerdote que está al frente del Área de Pastoral y Catequesis para Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal Española.

Ramírez ha destacado las palabras del Papa Francisco en el Mensaje que ha preparado para este día: "Les ha tocado el corazón porque ha sido la primera vez que el Papa habla directamente a las personas con discapacidad y, también, hace una gran llamada de atención para incluir a las personas dentro de nuestras comunidades".

La pandemia también es otro de los temas abordados por Francisco en su Mensaje, ya que ha sido un tiempo especialmente difícil para las personas con discapacidad: "Si la pandemia ha sido difícil para todos, imaginemos para una persona sorda que, si no tiene una comunidad, no puede salir. Es muy complicado... una persona que esté en silla de ruedas, si no tiene accesibilidad para poder salir a la calle, también tiene la misma dificultad".

"Muchas familias con niños autistas o con otras discapacidades nos han manifestado que el hecho de haber salido de la rutina que tenían todos los días, de ir al centro todas la mañanas... ha sido como un ir hacia atrás en su evolución. Ahora están volviendo a recuperar toda esa rutina y esa labor", ha explicado el sacerdote.

El Área de Pastoral y Catequesis para Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal Española tiene algo menos de un año, pero la labor de la Iglesia en este campo viene de lejos: "Lo que se ha intentado es aunar todo el trabajo dentro de esta Área. Lo que estamos haciendo ahora es recopilar todo el trabajo, entrar en contacto con las diócesis... y está siendo una experiencia muy enriquecedora".

"Es una labor de recoger, de saber dónde estás para ayudar a las diócesis, a las personas, para decirles ante esta situación, ante esta persona... qué puedo hacer, qué se le ofrece, qué materiales, qué orientaciones...", explica el responsable.