Ricardo Calleja: "Benedicto XVI es capaz de tener un pie en la tradición y otro en la realidad del ahora"

No podríamos entender Europa sin sus raíces cristianas, una idea que han destacado los diferentes pontífices a lo largo de los años. Sin ir más lejos, el Papa Benedicto XVI nos deja un gran legado en este sentido con una clara visión sobre esta cuestión. Él afirma que sin Dios nada se construye. Y es que ante la crisis de identidad y de valores que vive Europa, se hace cada vez más necesario volver a ese origen, a esa Europa que soñaron sus padres fundadores, para recuperar lo que hemos perdido.

"Benedicto XVI es prácticamente un padre de la Iglesia para la evangelización de la modernidad de Europa porque es capaz de tener un pie puesto a en la gran tradición y a la vez tener el otro puesto en la realidad de las personas que vivimos aquí y ahora", ha dicho el profesor de Ética del EISE Ricardo Calleja. "Esa es la actitud que necesitamos".

Irene Pozo ha hablado con este profesor que ha recogido el pensamiento de Benedicto XVI en un libro llamado 'Vivir como si Dios existiera. Una propuesta para Europa' en el que aparecen muchos de sus textos escritos: "El libro empieza con algo que es común a todos los creyentes y no creyentes: las grandes heridas de la naturaleza humana, que sigue sangrando por las mismas heridas. Quizás no nos pongamos de acuerdo en los grandes principios morales, pero es mucho más fácil encontrarse en esos puntos que son comunes porque es la experiencia de todos: el sufrimiento, la belleza, el deseo de sentido, etc."

"En el centro está esta idea de Benedicto de que ante las dos opciones de vivir -como si Dios no existiera o vivir como si Dios existiera- hay que denfender la superioridad de que Dios existe es la mejor garantía, tanto para los no creyentes, los agnósticos", ha dicho el profesor de Ética del EISE Ricardo Calleja.

Según el autor hay dos mensajes. El primero, dirigido a los no creyentes: "Si queremos fundamentar la vida en común sobre algunos valores absolutos comunes sin los cuales nuestra convivencia recae en la violencia en la manipulación en el futuro juego de poder y de intereses, es necesario aceptar al menos como hipótesis el de este principio del mensaje cristiano de que Dios existe, de que es bueno, de que es la verdad". Segundo, a los creyentes: "vivir como si Dios existiera, como si fuera la verdad".