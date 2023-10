Rafael Vázquez, sobre las 'dubia': "Aconsejo leer las respuestas del Papa, están bien fundamentadas"

A pocos días de comenzar la Asamblea General del Sínodo, conocíamos la respuesta que hace unos meses -concretamente, en julio- el Papa daba a las dubia (dudas o preguntas) presentadas por cinco cardenales de la Iglesia. Son preguntas sobre cuestiones que afectan al contenido de la fe, tal y como lo propone la Iglesia, sobre las que ya se ha pronunciado con anterioridad Francisco. Por ejemplo, con cuestiones relacionadas con la bendición de las parejas homosexuales, o la ordenación de mujeres al sacerdocio. Es una situación que ya ha ocurrido en más ocasiones, por ejemplo, tras el Sínodo sobre la Familia, en 2016. Pero, en esta ocasión, el Papa ha decidido responder personalmente y esta semana Doctrina de la Fe hacía públicas esas respuestas. En 'La Linterna de la Iglesia', Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha analizado las respuestas del Papa.

Lo primero que sorprende es que haya sido el Papa, personalmente, quien respondiera esas dudas: "Él mismo lo dice, que no suele responder este tipo de preguntas ni le parece prudente hacerlo pero, puesto que estamos a las puertas del Sínodo, decidió responder inmediatamente. Es verdad que no en el modo habitual, porque el modo habitual de responder a esas preguntas suele ser 'sí' o 'no', y el Papa es mucho más extenso, queriendo fundamentar mucho mejor esa respuesta", explica Vázquez.

La primera de las cuestiones, que es quizá el sustrato de las otras cuatro, plantea al Papa si la Revelación Divina debe ser reinterpretada por la Iglesia o es inmutable: "La clave es el término que se emplea, 'reinterpretar' la doctrina de la fe en función de los cambios culturales. Ahí el Papa les dice 'bueno, depende de lo que interpreten ustedes por reinterpretar', porque si es madurar en la comprensión de las Verdades Reveladas, claro que es posible reinterpretar o interpretar mejor. Es un principio que ya estaba presente en el Concilio Vaticano II",afirma el director del Secretariado de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la CEE.

"Lo primero que aconsejaría es leer las respuestas del Papa, porque están muy bien fundamentadas y, además, con un doble criterio que él siempre tiene, que es 'ofrecemos la Verdad Revelada, que la Iglesia guarda pero, al mismo tiempo, aplicamos el principio de la misericordia y partimos de la realidad. Desde esas dos perspectivas hay que leer esas respuestas", señala Rafael Vázquez