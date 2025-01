El obispo de San Sebastián tras la burla en TVE al Sagrado Corazón de Jesús: “Como decía el Señor: ‘Perdónalos, porque no saben lo que hacen’”

El Año Jubilar 2025, el 75º aniversario de la diócesis de San Sebastián o los retos que enfrenta la comunidad cristiana a día de hoy -como el último ataque por parte de TVE-, han sido algunos de los temas que el obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso, ha tratado en ‘La Linterna de la Iglesia’ de COPE.

Sobre el tema de este Año Santo, la esperanza, Fernando ha explicado que "el Papa Francisco ha decidido que este Jubileo tenga como eslogan la esperanza, porque considera, y yo creo que es un buen análisis, que en el mundo hay razones para la desesperanza”. Según el obispo de San Sebastián ”es fundamental avivar esta virtud teologal para que sigamos caminando con la idea clara de que el Señor es quien nos acompaña en el camino de la vida. Aunque haya signos y cosas que nos puedan desanimar y minar nuestra esperanza, desde la fe podemos levantar el vuelo y mirar la realidad de una manera diferente".

"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre; Pero nosotros no"

En su conversación, Prado ha subrayado la importancia de renovar la fe, adaptándola a los tiempos actuales: "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros no. Nuestra sociedad va cambiando, y nuestra fe tiene que manifestarse de manera diferente. No puede ser la misma fe que teníamos hace 50 años. Como decía el Concilio Vaticano Segundo, hay que tener en cuenta las condiciones cambiantes de los tiempos".

Para el obispo, la renovación comienza desde lo personal: "La primera renovación, antes que nada, es una renovación personal, una renovación espiritual que pasa por todos y cada uno de nosotros. Siempre digo a mis diocesanos: somos los primeros que tenemos que renovarnos. No podemos vivir siendo creyentes como vivíamos hace 50 años. Los tiempos nos desafían con cosas diferentes".

La burla en tve al sagrado corazón de jesús

Respecto a los ataques a los sentimientos religiosos, como lo ocurrido en las campanadas de Año Nuevo en la televisión pública, Fernando ha expresado su indignación y su llamado al respeto: "Primero, tenemos que entender esto como un error. Es un error de una persona o de una institución, y los que lo justifican también deberían reflexionar. Todos queremos una sociedad mejor, y una sociedad que ofende a los demás no es mejor, es peor".

El obispo ha insistido en que este tipo de acciones no construyen nada positivo: "Al final, se trata de entender que estas ofensas no contribuyen a mejorar nuestra convivencia. Como decía el Señor: ‘Perdónalos, porque no saben lo que hacen’. Creo que algunos no calculan el alcance de sus actos y no se dan cuenta de que esto ofende a mucha gente buena, a personas de buen corazón".

Sobre la propuesta de eliminar los delitos contra las ofensas religiosas ha señalado que "esto preocupa porque nuestra sociedad, en su mayoría, sigue teniendo sentimientos religiosos. Ignorarlos es como querer quitar el sol con el dedo. Están ahí. Ofenderlos no es algo bueno, ni hacia el cristianismo ni hacia ninguna otra religión".

el 75º ANIVERSARIO DE la DIÓCESIS

Con motivo del 75.º aniversario de la diócesis de San Sebastián, se celebrarán distintas actividades y contarán con la visita del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça, que inaugurará las celebraciones en representación del Papa. Como ha explicado Fernando, “este ‘doble jubileo’ combina la conmemoración de las bodas de diamante de la diócesis con la celebración del Jubileo de la Iglesia Universal”.

A lo largo del año, están programadas diferentes actividades que incluirán celebraciones litúrgicas en la catedral y santuarios, así como una peregrinación a Roma: "Queremos que este año sea un tiempo de renovación espiritual y comunitaria que fortalezca nuestra fe y nuestra misión".