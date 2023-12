Natalia Peiro, de Cáritas: "Tenemos mucho que ver en cómo cambia la vida de los más vulnerables"

La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha recordado en'La Linterna de la Iglesia'que la Navidad es una oportunidad para comprobar que en el mundo hay “muchos portales de belén que a veces no vemos”. Portales donde, al acceder, se puede ver el sufrimiento de millones de familias víctimas de la pobreza. En el caso de España, son once millones las personas que viven en situación de exclusión, y otros tres millones que no generan los ingresos suficientes para afrontar el día a día con dignidad.

De ahí que en la campaña navideña de la entidad social de la Iglesia, 'Tú tienes mucho que ver', se haga hincapié en que la sociedad se conciencie sobre estas realidades “para hacernos cargo y actuar”. “Tenemos mucho que ver en cómo cambia la vida de esas personas porque tenemos mucho que contemplar sobre las realidades de estas personas”, ha alertado Natalia Peiro.

La secretaria general de Cáritas ha continuado exponiendo que en la campaña navideña de 2022 se logró acompañar a más de tres millones de personas, pero no solo de nuestro país, sino también del exterior. Y es que como ha manifestado, el 2023 ha estado marcado por la icnertidumbre y las guerras, algunas de ellas tan mediáticas como la de Ucrania o la de Tierra Santa.

No obstante, Peiro ha advertido que Cáritas también está muy presente en zonas críticas pero olvidadas: “Hemos estado presente con las personas desplazadas del Sahel, en Colombia, en Líbano o Mozambique, apoyando as esas cáritas locales. Para nosotros es importante visibilizar esas crisis olvidadas”.

Sobre la situación de nuestro país, la responsable de Cáritas ha atribuido el incremento de la tasa de pobreza a que los ingresos son insuficientes respecto a los gastos, provocado “por la subida de los precios y salarios que no suben en proporción”. “Tenemos que acompañar también esas necesidades inmediatas para que estas personas respiren, se formen y encuentren un trabajo mejor”, ha explicado.

De esta manera, Natalia Peiro ha reclamado el apoyo de la sociedad a esta campaña: “El 60% de nuestros recursos vienen de personas particulares, por lo que para nosotros esta campaña es un llamamiento a la donación, colaboración y sensibilización para aportar fondos a estas causas de Cáritas”, ha subrayado.