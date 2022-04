María Yela: " El perdón es clave para salir adelante en la vida"

Alguien dijo una vez que 'no somos quien para juzgar a quien ya ha sido juzgado'. La Cuaresma nos ha permitido abrirnos al perdón y la reconciliación que tanto significado tienen en el día de hoy. Esa persona es alguien que conoce muy bien todo esto porque ha desarrollado su carrera profesional como psicóloga en Instituciones Penitenciarias. Es la responsable de la Pastoral Penitenciaria de Madrid, María Yela, que ha pasado por 'La Linterna de la Iglesia'.

"La Semana Santa resume todo lo que es la vida, desde el paso victorioso de la entrada de La Borriquilla hasta la Muerte y la Resurrección que vivimos continuamente todos los humanos. En una prisión se vive mucho más intensamente", ha explicado la responsable de la Pastoral Penitenciaria de Madrid.

La pandemia ha sido aún más dura en la cárcel: "Se han portado bastante bien, entendían que era algo diferente y difícil. Sabían de sus familias por las llamadas, y la televisión les acercaba a unas realidades duras... y al final, en algunos puntos, hemos avanzado. Se han potenciado los medios telemáticos para los terceros grados, las teleconferencias, etc. Todo eso ha venido para quedarse. Estamos aprendiendo a vivir más como vive la sociedad. Los internos se han ayudado unos a otros de una manera impresionante", ha señalado Yela.

Muchas veces, cuando los internos cumplen su condena y les toca reinsertarse, sufren el rechazo de la sociedad: "Yo creo que en, el fondo, el ser humano se protege. Esa primera reacción es positiva. Pero todos cometemos errores y nos juzgamos unos a otros. Hay que dar un paso más, y darnos cuenta de qué pasa debajo, no justificar, pero sí comprender y hacerles responsables, que piensen cómo van a salir de allí, que vayan preparando su libertad porque no es fácil, atender a las familias... y, si lo miramos con un prisma cristiano, no hay más que pensar en la actitud de Jesús con Judas, con Pedro, con la adúltera... Él nos enseña a mirar con otros ojos a los que sufren. El perdón es clave para salir adelante en la vida", concluye María Yela.