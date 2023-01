Luis Manuel Romero: "Convertirnos en una Iglesia sinodal es un camino, algo que vamos haciendo poco a poco"

Seguimos caminando hacia el Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, ese caminar juntos que se celebrará en dos asambleas en octubre de 2023 y 2024 y en el que el Papa ha pedido la participación de toda la Iglesia. En ello venimos trabajando desde hace varios meses. El pasado mes de junio se clausuraba en España la fase diocesana y en unos días, del 5 al 12 de febrero, se va a celebrar en Praga la siguiente fase, que es la continental, previa a la fase final que es la universal. Y en ese escenario continental, donde se representan las Iglesias locales, la Iglesia en España llevará sus aportaciones que conoceremos en un nuevo documento que se presentará este sábado en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En 'La Linterna de la Iglesia', Luis Manuel Romero, secretario del Equipo Sinodal de la CEE, ha hecho un repaso de lo que supone la celebración de este Sínodo.

Para Romero, "la sinodalidad no es una teoría, no es una moda pasajera del Papa Francisco, sino que es un modo y un estilo de ser Iglesia, que se caracteriza principalmente por vivir la comunión, la corresponsabilidad, el hecho de que todos nos sintamos Iglesia, no solo los obispos y los sacerdotes, sino también de una forma especial la vida consagrada y los laicos. Y todo esto se fundamenta en la dignidad que todos tenemos como bautizados".

La fase diocesana, que se hizo en todos los países del mundo, supuso meses de trabajo: "Se hizo un trabajo inmenso. Participó muchísima gente, todas las diócesis de España, muchos grupos sinodales... también congregaciones, movimientos, asociaciones, la pastoral penitenciaria, Cáritas, la vida consagrada... hubo una implicación muy grande de toda la Iglesia en España. Y ese proceso va calando poco a poco. De un día para otro no vamos a convertirnos en una Iglesia sinodal. Es un camino, algo que vamos haciendo poco a poco", ha asegurado el secretario del Equipo Sinodal de la CEE.