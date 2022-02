P. José Manuel Armesto: "Veo enfermos que empiezan a estar solos, sin sus familias"

En 'La Linterna de la Iglesia', Irene Pozo ha querido viajar hasta Galicia. Allí, en el Hospital Universitario de Orense se encuentra el capellán José Manuel Armesto. Es también párroco en 16 iglesias de esta provincia, enfermero en la residencia del Seminario Mayor y estudiante de medicina. La atención a los enfermos forma parte de la vida cristiana desde siempre. El Evangelio nos muestra cómo Jesús acompañaba a los enfermos, ¿Cómo ve él la pastoral de la salud hoy en día? ¿Qué retos piensa que debe afrontar?

"La necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que encontramos en la enfermedad, también en la soledad", ha dicho José Manuel Armesto en COPE. "Antes la familia era un aspecto fundamental y estaban siempre en la cabecera del enfermo, sin embargo ahora vemos que los enfermos empiezan a estar solos, y en tiempo de pandemia esto se ha exacerbado más aún", ha asegurado.

"Yo empecé mis estudios en los Maristas y desde siempre me quedó la espinita clavada de entender más cuál era la causa que se había llevado mi padre de mi lado cuando yo tenía 3 años", ha dicho el capellán del Hospital Universitario de Orense a Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia'. "Y al mismo tiempo me di cuenta de que la ciencia no lo explicaba todo, que hay resquicios por los que escapa de lo material. Y ahí está Dios. La vocación me entró cuando ya estaba estudiando Medicina. En contacto con el mundo del dolor, con mi parroquia… es decir, no tuve una vocación desde pequeñito".

"No todo es momentos de actividad también hay que tener momentos de oración, con Dios, contarle tus problemas y tus inquietudes", ha añadido José Manuel Armesto. "El amor de Dios se hace presente continuamente en mi vida y sin él, lo que hago no tiene sentido. Él tiene que ser el centro de mi vida como la de cualquier sacerdote".