Joan Planellas, nuevo arzobispo de Tarragona: "No soy independentista, eso es una 'fake news'"

El sábado pasado, el actual decano de la facultad de Teología de Cataluña, Joan Planellas, fue designado por el Papa nuevo arzobispo de Tarragona para sustituir en esa sede a Jaume Pujol. Después de este nombramiento, ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia', con Faustino Catalina, para comentar cómo está viviendo estos primeros días en el cargo.

Concretamente, han transcurrido seis días desde que conociéramos esa noticia, y hasta ahora, según Planellas, “todo el mundo me ha felicitado; los alumnos de la Facultad, en las pequeñas parroquias donde he colaborado los fines de semana, en todos sitios... Han sido días de gran emoción por esta labor que el Santo Padre me ha encomendado”.

Sobre esta nueva etapa en su vida, Joan Planellas ha afirmado a Faustino Catalina en 'La Linterna de la Iglesia' que su prioridad es “ser una Iglesia evangelizadora y misionera. Ésa debe ser la respuesta a la situación actual; con una actitud de diálogo, con espíritu de conversión y de renovación a la luz del evangelio. Este es el programa pastoral, y debemos transmitir la alegría del evangelio”.

Asimismo, el nuevo Arzobispo de Tarragona no ha eludido la pregunta, que ha centrado todas las miradas en su persona en los úlitmos días, sobre cómo vive la situación de crisis en la sociedad catalana. “Los curas durante estos años hemos sufrido mucho, porque ha sido una situación de crispación creciente. Ciertamente, la Iglesia manifiesta su profundo amor por el país y se pone a su servicio porque lo ama y porque siente la urgencia de anunciar el evangelio, que es para nosotros el tesoro más grande”, afirmó. “Una vez dicho esto, lo que dice la Constitución del Vaticano II es que la Iglesia no debe atarse a ningún panorama político, debe abrirse a todas las opciones dialogantes con los derechos de las personas. Desde la Iglesia, en este momento, lo que podemos hacer, si nos dejan, es ser elemento de cohesión que contribuya a curar heridas. Calmar los corazones y los ánimos de los exaltados,es lo que debe y sabe hacer la Iglesia”.

Le han calificado como "arzobispo independentista" por el episodio de su parroquia (en el municipio de Jafre, de 400 habitantes) en el que se colocó una estelada en la fachada de la misma. “La gente que me conoce, que son los parroquianos y los que vienen a la Iglesia, sabe que yo no soy independentista. Saben lo que pienso y qe quiero calmar los corazones de los exaltados. Fue un episodio muy puntual que se ha extrapolado y esto hace sufrir mucho”.

A los que pinsan así, debo decirles que “es una 'fake news', y que el trabajo de la Iglesia es unir", concluyó Joan Planellas.