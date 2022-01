Irene Pozo: "La Vida Consagrada es Evangelio vivo en medio de la vida"

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana he descubierto una nueva forma de mirar al mundo. Me sorprendía el brillo especial en la mirada de una religiosa cuando me contaba la explosión que había supuesto en su vida el darse cuenta de la llamada de Dios a la vocación.

25 años después, sus ojos siguen desprendiendo esa chispa de quien vive con pasión aquel regalo que un día recibió y que hoy testimonia desde la alegría que supone esa entrega al Señor.

Y no está sola, Dios empuja ese ‘caminar juntos’ que tanto enriquece no sólo a la Iglesia, también al resto del mundo.

Porque saben acompañar, desde muchas realidades distintas, las injusticias y el dolor del que sufre. No importa la condición, importa la persona.

La Vida Consagrada, a la que hoy vamos a dedicar buena parte del programa, es Evangelio vivo en medio de la vida.

Son muchas sus realidades, y están más cerca de lo que muchos imaginan. Ojalá cada uno de nosotros nos crucemos con ese brillo para que nos ayude a mirar de una forma nueva todo lo que nos rodea.

Decía san Juan Bosco, el fundador de la familia salesiana, que por cierto el lunes celebramos su fiesta: “Camina con los pies en la Tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el Cielo”. Una bonita enseñanza de la que aprender mucho hoy en día para conseguir caminar con esa alegría, y esa chispa que tan necesaria se hace en el testimonio cristiano.

