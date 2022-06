Irene Pozo: "No podemos llamar 'derecho' a algo que atenta contra la dignidad humana"

Esta semana ha ocurrido algo que creo que merece la pena comentar. Ante la sorpresa del debate que el Parlamento Europeo ha llevado a cabo sobre la posible anulación del “derecho” al aborto en EEUU, la Iglesia en Europa, la COMECE, ha recordado que no existe un “derecho” al aborto. Desde el punto de vista jurídico, no existe como tal, ni a nivel europeo ni a nivel internacional.

Ya se pronunció sobre este tema hace unos meses ante el intento de introducir un supuesto “derecho” al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En fin, que hacer de estas cosas un “derecho” es algo en lo que tenemos que tener cuidado.

Verás, cuando una mujer se somete a un aborto… no hay marcha atrás. Las consecuencias a corto y largo plazo, están ahí. No conozco a nadie que haya abortado y que, de alguna manera, no le haya marcado esto. Muchas veces la falta de información, la desinformación o la presión social hacen que se tome una decisión irrevocable y difícilmente libre.

El aborto, lejos de ser un “derecho”, es un auténtico fracaso, y en último término, una consecuencia de lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte.

La ciencia avanza a pasos agigantados. Hoy en día, sabemos que desde el minuto uno, en el desarrollo celular, hay vida. En esa célula está toda la información genética de la persona.

Por tanto, existe una nueva vida que hay que acoger y cuidar. Y para ello, hay que acompañar y ayudar sin escatimar medios públicos a aquellas madres que tienen dificultad.

La familia es la clave. Es ese lugar donde se acoge a la persona como es, sin condiciones, a pesar de las dificultades. Más apoyo a sus necesidades harán progresar una sociedad necesitada de una cultura de la vida que siembre esperanza.

Todo ataque a la vida, al final se convierte en un ataque a la familia. No podemos llamar “derecho” a algo que atenta contra la dignidad humana.