Irene Pozo: "Ojalá aprendamos a mantener la esperanza en medio de la incertidumbre y el dolor"

Miraba esta semana las noticias que llegan, una tras otra, de Marruecos, de Libia, de Lampedusa, de Ucrania y me acordaba de las palabras del Papa que tantas veces nos pide que no nos acostumbremos a los conflictos, a la violencia, a la guerra. En definitiva, nos pide que no nos acostumbremos al sufrimiento del hermano y a las injusticias del mundo.

Entre tanta tragedia, tantas imágenes y malas noticias que llegan es fácil caer en la desesperanza. Uno mira conmovido a lo que ocurre. Tantas vidas rotas por el dolor, tanta incertidumbre ante lo que vendrá ahora y se pregunta si de alguna manera se podría haber evitado.

Lógicamente, hay fenómenos que se nos escapan de las manos quién esperaba la tragedia en el norte de África. Pero hay otras situaciones que se repiten, de las que no aprendemos porque lo único que hacemos es cerrar los ojos.

En unos días, el 3 de octubre, se cumplen 10 años de un naufragio que conmocionó al mundo, en el que perdieron la vida 368 personas frente a las costas de Lampedusa. 10 años en los que poco han cambiado las cosas. La llegada de migrantes a la isla italiana es constante. Sin ir más lejos, estos días llegaban más de 7.000 personas.

Y detrás de tantos rostros, hay una historia. Una historia de vida. Y entre la desesperanza que nos producen estas situaciones, ante la tragedia, también se encuentra la esperanza. La esperanza de la vida.

Ojalá aprendamos a ver lo bonito de la vida y a mantener esa esperanza en medio de la incertidumbre y el dolor. Quizá sea la receta para caminar hacia un mundo más justo.