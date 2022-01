Irene Pozo: "Juntos somos mejores, juntos debemos construir un nuevo futuro"

Feliz Año, espero que los Reyes Magos hayan dejado su huella en este año que comenzamos con la incertidumbre, de nuevo, de este virus que pisa de nuevo el acelerador.

Se acaban de cumplir dos años de pandemia. Dos años en los que la Iglesia también se ha tenido que enfrentar a los grandes desafíos que se han ido poniendo por delante. Desde la asistencia espiritual que nuestros capellanes han prestado en hospitales, residencias o cementerios, pasando por el cuidado de los propios religiosos (muchos de ellos fallecidos por el virus) o la labor asistencial a los más vulnerables en este tiempo. Son sólo algunos ejemplos de cómo una ‘Iglesia en Salida’ se ha puesto al servicio de las necesidades de cada una de las personas.

¡Cuántas Misas retransmitidas online! ¡Cuánto consuelo ha supuesto esto para aquellos que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos!

Dos años después, nos preguntamos ¿cómo ha cambiado el mundo desde entonces? Decía el Papa Francisco que no saldríamos indiferentes de todo esto, pero ¿mejores o peores? Quizá sea pronto para dar respuesta a esta pregunta, pero si es momento de reafirmar que de todo esto no salimos solos, nadie se salva solo, solos no podemos…

La caridad cristiana se abre paso en un mundo donde las diferentes crisis, interconectadas, derivadas de la pandemia (como la económica, la social, la política…) afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables.

¿Cómo entender el mundo post-crisis? Es imposible hacerlo si perdemos la fe y la esperanza. Por eso hay que mirar al nuevo año con la confianza de que otro mundo es posible si vamos de la mano. Juntos somos mejores, juntos debemos construir un nuevo futuro. Es la oportunidad que nos deja esta pandemia. Como recordaba el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi del día de Navidad, “son muchas las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza”. Y esa esperanza, que nos trae el nacimiento del Niño Jesús, es la que nos ayuda a mirar con aires renovados el camino que comenzamos en este 2022.