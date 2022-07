Irene Pozo: "Se me hace muy difícil imaginar una sociedad sin nuestros mayores"

El otro día me miraba al espejo y observaba las pequeñas arrugas que ya van apareciendo en el rostro con el paso de los años. Y me entró un poco la melancolía y me puse a ver fotos, de esas de siempre, impresas en papel. Imágenes desde pequeña, mi adolescencia, mi juventud, mi boda, cuando llegaron los niños…. y en todas ellas, en ese paso del tiempo, acompañando mis pasos, aparecía mi abuela Julia y mi abuelo Germán. Ellos han sido, probablemente, los mayores referentes de mi vida. Los que me han acompañado en los buenos y en los malos momentos, los que me han hecho crecer en los valores en los que hoy intento educar a mis hijos, los que se han quitado de su trozo de pan para hacerme el bocadillo del cole, o lo más importante, el regalo más grande que he podido recibir en mi vida, que es la fe.

Quiero pensar que con el paso de los años, cuando lleguen mis nietos, yo sea capaz de dar lo mismo que he recibido. Esa revolución de la ternura a la que el Papa Francisco invita a vivir a nuestros mayores.

Se me hace muy difícil imaginar una sociedad sin ellos, Estaría tan vacía, tan falta de esperanza sobre todo para las nuevas generaciones… Ellos son la voz de la experiencia, tienen tanto que enseñarnos que duele ver esa indiferencia con la que muchas veces son tratados. La cultura del descarte a la que tanto se refiere el Papa.

La verdad que da vértigo envejecer, pero en nosotros está el ver a los ancianos como ese tesoro de la humanidad. Como dice Francisco: “Los jóvenes han de dialogar con los ancianos, y los ancianos con los jóvenes. Este puente permitirá la transmisión de la sabiduría en la humanidad, porque los ancianos son como las raíces del árbol, y los jóvenes como las flores y los frutos”