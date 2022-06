Irene Pozo: "Cuidemos la vida como un pequeño tesoro que pase de generación en generación"

Esta misma tarde conocíamos el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. donde el aborto deja de ser un “derecho” federa. Bueno, es un paso que nos anima a seguir caminando y a seguir reflexionando en torno a la vida. La sociedad que nos rodea, muchas veces impulsada por un sentir popular, es una sociedad cada vez más deshumanizada, donde la cultura del descarte se hace presente. Y esto es algo, que si no ponemos remedio, van a heredar nuestros hijos y nietos.

Aquello que nos molesta, aquello que no nos gusta porque nos da trabajo, aquello que no nos deja disfrutar de la vida como quisiéramos, aquello que exige un compromiso o responsabilidad mayor…. no lo queremos. Claro, yo veo en mi faceta de madre cómo actúo con mis hijos. Los quiero por igual, pero cuando uno está enfermo, o necesita más apoyo en los estudios, lo ayudo y lo acompaño quizá con mayor dedicación. No se me pasa por la cabeza no hacerlo.

Yo no quiero que mis hijos crezcan en esa cultura del descarte. Porque no tiene nada que ver con lo que viven en la familia, pero me doy cuenta del pulso que suponen algunas cuestiones como la eutanasia o el aborto y de cómo ese sentir de la sociedad presiona en ellos. Y ese sentir de la sociedad viene apoyado por unas leyes que ponen en peligro el derecho (y ahora quito comillas) a la libertad. Una libertad que es la que hace que nos hagamos preguntas en medio de lo estamos viviendo.

Dicen los obispos españoles, en una carta publicada esta semana con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Roma, que en medio de las crisis culturales y sociales actuales, el anuncio de la familia sigue siendo una alegría y una esperanza para todos. Y recuerdan las palabras del Papa: “Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad”.

Celebremos la vida. La familia es un buen motor para ello. Acojamos este regalo y cuidémoslo como un pequeño tesoro que pase de generación en generación.