La historia de una víctima de trata: "Tenía que salir cada noche para buscarme la vida"

Vamos a llamarle 'Ana'. Es una mujer africana y es víctima de la trata. Que así, puede sonar algo frío. Pero su historia es muy real. Es africana y tuvo que recorrerse medio continente hasta llegar a Marruecos para poder entrar en España. Pero no sabía que el infierno que había vivido no había terminado

'Ana' asegura que es un "recuerdo malo. No se lo desearía ni a mi enemigo. Estábamos cuatro chicas y dos murieron por el camino. Gracias a Dios pudimos llegar dos a España", cuenta en la Linterna de la Iglesia.

"Cuando llegué a España tenía que salir cada noche para buscarme la vida", relata 'Ana'. Una vez en nuestro país, no le queda más opción que humillarse de la forma más cruel para seguir adelante. "Mi 'chulo' me dijo que tenía que pagar 45 mil dólares. Tenía que salir por la noche para ver cómo podía pagar".

Ana asegura que mientras vivía todo aquello creía "que nunca iba a acabar. Me odiaba a mí misma. Hasta que conocí Villa Teresita que son como mi familia. Tengo madres y hermanas aquí y las quiero mucho. Ellos me han ayudado y ahora estoy bautizada, soy católica y bauticé a mi hija. Ahora vivo feliz y tranquilamente".

Villa Teresita es "una pequeña fraternidad de vida consagrada. Llamada a vivir el amor de Jesús entre los más pobres, y ser por la fuerza de Su Espíritu presencia de misericordia en sus vidas" -dice su página web-. Y 'Ana' tuvo "muchísimo miedo", pero ahora esa sensación "se convierte en esperanza. Tengo muchas ganas de seguir con el apoyo de Villateresita y de hacer muchas cosas más. Voy a empezar una nueva vida con mi hija, llena de luz".

'Ana', antes de terminar, lanza un mensaje a las víctimas que puedan estar escuchándola en la COPE: "No es fácil salir. Si me está escuchando alguna persona y tiene a esos chulos, no tiene por qué pagar. No vale la pena, que busque una organización que le ayude y le saque de ese lio. Es un problema muy grande. Hay que buscar ayuda".