La historia de María con un hijo con un 65% de discapacidad: "Me da miedo la Ley Celaá"

La educación de nuestros hijos no es ninguna broma. Estoy seguro de que si te dijeran que tu hijo, no puede ir al colegio… sería un problema. Y además un problema grande. Pues bien esto es lo que le pasa a mucha gente hoy. Y no en un país tercermundista… si no en España.

María Paramio tiene 40 años, vive en Getafe, en Madrid, y es madre de tres niños: "Lucas tiene 8 años y una discapacidad del 65% va a un colegio privado que atiende correctamente sus necesidades. María de 4 años colegio va a un colegio concertado religioso y Julieta de seis meses. Que, si nos dejan, irá al mismo cole que mi hija mayor".

María tiene que dejar de trabajar cuando Lucas cumple los 4 años… y sigue sin hablar. Las necesidades de su hijo hacen que a pesar de que le gustara su puesto, tenga que dedicarse a él. Y dice sin miedo que no se arrepiente.

Lucas tiene la capacidad de convertir esa dureza y ese esfeurzo en felicidad

"A parte de todos los problemas que tiene Lucas, simplemente el hecho de no poder hablar debe ser muy duro. Pero él tiene la capacidad de convertir esa dureza y ese esfeurzo en felicidad".

María se ve obligada a cambiar a Lucas de colegio, ya que en el anterior no pudo adaptarse. Lucas necesita de unos cuidados especiales que no todos los centros pueden ofrecer. Ahora… con la Ley Celaá… su vida -ya de por sí difícil- ha dado un vuelco.

"Lo que más miedo me da de la ley es pensar que he perdido los 8 años de aprendizaje con él. Me da miedo que su cole actual no sea suficiente, que tuivésesmos que acabar en un colegio especial y que con esta ley...volvamos al punto cero".

Imagínate tener que afrontar esta situación, además de tantas otras preocupaciones muy difíciles para una madre. Pero este -para colmo- no sería su único problema con la Ley Celaá.

"Me da mucha pena y mucha rabia pensar que mis hijas no puedan seguir en el que fue mi cole y el de mi madre. Nuestro colegio no es para nada de 'élite' como cuentan. Es un cole de gente normal donde pagamos voluntariamente el que quiere y el que puede 45 euros al mes. No entiendo cuál es el problema en que con mis impuestos se mantengan también estos centros".

María explica que no sabe si podría pagarle un colegio privado a sus tres hijos. No sabe si su hijo Lucas va a estar bien, si va a ser feliz… que es en definitiva lo que toda madre quiere. El colegio al que va Lucas ahora mismo, es fundamental para su vida y a de toda la familia.

"Es un colegio que tiene clases con seis alumnos. Los profes tienen preparación no solo en magisterio si no también en psicopedagogía, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia..."

La historia de una madre normal. De Getafe, con tres hijos… y que quiere lo mejor para ellos. Ahora se ve obligada a enfrentarse a una situación muy difícil, que se añade a intentar sacar adelante a su familia con un hijo discapacitado.