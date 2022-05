El Hermano Pablo: "Para mí, el cardenal Carlos Amigo era un padre"

El 30 de mayo, Día de San Fernando, se le entregará la Medalla de la Ciudad de Sevilla al que fuera secretario personal del Cardenal Carlos Amigo durante casi 40 años, Pablo Noguera Aledo, el conocido como 'hermano Pablo', miembro de la Congregación Franciscana de la Cruz Blanca, instituto católico dedicado a la atención de personas dependientes, vulnerables y en exclusión social.

"Cuando el alcalde me comunicó el lunes pasado que me iban a otorgar esta distinción, me quedé un tanto confundido porque no me lo esperaba, pero en seguida me llegó la tranquilidad al acordarme de don Carlos cuando me decía 'nada que pedir y nada que rehusar'", ha dicho el hermano Pablo a Natxo de Gamón en 'La Linterna de la Iglesia'. "Le dije al señor alcalde que lo consideraba un homenaje más que la ciudad de Sevilla quería hacer a su pastor el Cardenal Carlos".

Se le distingue por su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social en beneficio de la comunidad y los colectivos más necesitados. En concreto, el hermano Pablo ha servido como secretario personal del cardenal Amigo Vallejo durante gran parte de su vida. Desde esta ciudad ha impulsado esos fines asistenciales «con absoluta discreción y un estilo personal exquisito conocido por miles de personas».

"El Carnal Carlos Amigo no daba consejos. Su vida, toda, era un permanente consejo. En su estilo de vida y su forma de hacer las cosas era un ejemplo que te llamaba a comportarse así", ha asegurado el hermano Pablo en COPE. "Yo estaba preparándome profesionalmente para atender a las personas con otras capacidades especiales, y en ese momento tuve que hacer otros trabajos para labrarme un futuro".

"Para mí el cardenal era un padre y siempre lo puse al mismo nivel de mis padres, porque siempre lo consideré como una prolongación de ellos, como un reglao que mis padres me hacían", ha concluido el hermano Pablo Noguera en el programa que presentó Natxo de Gamón.