"Ese padecimiento que tienes en la cárcel lo extrapolas al sufrimiento de Jesucristo durante la Semana Santa"

El Jueves Santo es habitual ver al Papa -y a muchos obispos y sacerdotes- visitar la cárcel y realizar allí el lavatorio de pies. Un gesto que nos recuerda que la grandeza no está en el poder ni en el juzgar al otro, sino en la capacidad de darse…

José Ángel, nuestro protagonista, pasó tres años privado de libertad por un delito económico. Es de Madrid y tiene 58 años. "Dentro de prisión, todo es especial. En el caso concreto de Semana Santa, tiene una serie de particularidades para aquellos que lo quieren celebrar", explica.

Salió hace un año y medio tras cumplir su condena y beneficiarse de su buena conducta. No es para menos. Este católico ha estado acompañado en todo momento por la pastoral penitenciaria y siempre cumplió con lo que se esperaba de él.

En el centro donde estuvo interno, en Navalcarnero, se oficiaban misas todos los fines de semana y la pastoral penitenciaria organizaba diferentes actividades, pero en fechas como esta, la afluencia a la capilla era mucho mayor. Igual que les pasó a los apóstoles en el Jueves Santo, José Ángel recibió el lavatorio de pies. Fue en su tercer año en prisión: "El lavatorio se hace en una especie de teatro, un salón de actos. Ese simple acto de que alguien, que está fuera, hace el lavatorio de los pies, supone que estás a su mismo nivel, tan libre como ellos".

El lavatorio de pies no es lo único que se vive en los centros penitenciarios de España durante la Semana Santa. También participan en otras celebraciones como el Via Crucis. Sin embargo, José Ángel recuerda con especial emoción cuando recibió el lavado por parte de un amigo: "Hubo un momento en el que me sentí incómodo, porque no pensaba que la persona que estaba delante de mí tuviera el acto de lavarme a mí los pies, a una persona que está presa... de decirte que tú puedes estar preso, pero eres una persona como yo".

En los tres años y medio que pasó José Ángel en prisión, pudo ayudar a muchos compañeros de condena. Se fijó especialmente en los más jóvenes porque cuando él entró tenía ya 54 años. Para ellos era una figura casi paterna que los animaba a continuar estudiando y mantener la actitud correcta para empezar otra vez.

En Navalcarnero también hizo un amigo: "Tuve la tremenda suerte de encontrar al capellán, al padre Javier. Es amigo mío. Él no pregunta por qué, él simplemente te ayuda".

Hace año y medio que José Ángel salió de prisión. Un tiempo en el que padeció una situación “complicada”, según sus propias palabras. Dice que, de algún modo, eso les hace vivir esta semana a las personas privadas de libertad de un modo más profundo y sentido: "Ese padecimiento que tienes lo extrapolas al padecimiento de Jesucristo durante la Semana Santa".

Desde su salida del centro, José Ángel participa en la Pastoral Penitenciaria como voluntario con visitas a los presos, reuniones con aquellos que quieren volver a empezar de cero en sus vidas, dando charlas para dar a conocer la realidad de las cárceles, talleres... y también con las familias, que son las que más sufren la ausencia de los suyos.