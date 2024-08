Ejercer el periodismo desde el exilio: "Mons. Rolando y su diócesis se han convertido en un símbolo"

En Nicaragua,la Iglesia está siendo perseguida. Tanto que pareciera que el régimen de Ortega tiene como objetivo desmantelarla por completo.La última detención que conocemos del régimen es la de dos sacerdotes: Denis Martínezy Leonel Balmazeda y junto a ellos, también se ha detenido a dos colaboradoras de la Diócesis de Managuay de ninguno se ha obtenido aún ningún tipo de información por parte de la dictadura, ni si quiera desde las cárceles se informa a los familiares del paradero de estos detenidos.

Un régimen autoritario que detiene y encarcela sacerdotes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alzado la voz esta misma semana frente a la situación: ha expresado su preocupación por los continuos ataques del Gobierno nicaragüense hacia los representantes de la Iglesia Católica en el país caribeño.El régimen orteguista lleva desde 2018, momento en el que se desataron las protestas sociales por las reformas que se pretendían llevar a cabo, operando de la misma forma también con la Iglesia.

Un régimen autoritarioque detiene y encarcela sacerdotes, prohíbe manifestaciones católicas y cierra proyectos sociales bajo la acusación de 'traición a la patria'. Ejercer una profesión como es el periodismo desde un país en estas condiciones, no es ninguna tarea fácil y, es por ello que tiene aún más mérito que nuestro invitado, Israel González Espinoza, periodista nicaragüense, se haya puesto delante de los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia' para contarnos la realidad sobre lo que le ocurre a la Iglesia en su país de origen.

"El propósito de Ortega es eliminar la institución que planta cara al autoritarismo"

“Eliminar a la única y la última institución que sigue plantándole cara al autoritarismo... este es el propósito final de Ortega. En una nación en la que todos los estamentos de la sociedad están plagados del régimen y sus tentáculos, la Iglesia es una institución muy cercana con el pueblo nicaragüense, ofrece un espacio de libertad y de acompañamiento hacia las víctimas de la represión” afirmaba el periodista actualmente exiliado en nuestro país.

Además, no hemos querido dejar escapar esta oportunidad para preguntar a nuestro invitado sobre el papel de la Santa Sede ante esta persecución, lo que conocemos como la 'diplomacia vaticana'.“Quiero destacar el papel del Papa Francisco, siempre cercano con el pueblo de Nicaragua. Además, Ortega se ha propuesto eliminar la presencia pública de la Iglesia, les molesta que los obispos y las religiosas tengan tanto respeto dentro de la sociedad incluso por aquellos que no son creyentes, son muy respetados”.

El Gobierno que preside Daniel Ortega ordena expulsar al embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista.https://t.co/QrS6dYLXS7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 8, 2024





Matagalpa: una diócesis hacia la que el régimen muestra especial aversión

Hace unos días conocíamos también la noticia de que el gobierno también cancelaba Cáritas de la diócesis de Matagalpa junto a otras 14 ONGS. Ésta es una de las más golpeadas y casi el 70% de su clero se encuentra en el exilio. La semana pasada conocíamos también la detención del rector del Seminario San Luis Gonzaga, el sacerdote Jarvin Torres y sin olvidar a su obispo, Mons. Rolando Álvarez, quien se encuentra también en Roma.

Una diócesis hacia la que el régimen muestra una especial aversión, a lo que Israel respondía un motivo claro: “Se han convertido en un símbolo sin buscarlo, sin querer protagonismo, es la Iglesia que tiene una palabra profetica en medio del autoritarismo. Su obispo ha sido ejemplo de esa Iglesia que pide el Papa Francisco, una Iglesia en forma de 'hospital de campaña' de puertas abiertas para todo el mundo... Los sacerdotes han arriesgado su vida con su sotanas para que las fuerzas del estado no atentaran contra la vida de jóvenes manifestantes. La diócesis de Matagalpa representa lo mejor de la Iglesia de Nicaragua”. Además, también añadía que “la persecución religiosa de ahora nunca la habíamos visto en Nicaragua, represión a nivel de golpes físicos, secuestro a sacerdotes... una persecución que evidencia que Ortega y la vicepresidenta no son ni socialistas, ni cristianos ni solidarios, tal y como se proclaman”.

Ejercer el periodismo desde el exilio: "Es complicado"

Para finalizar,nuestro invitado nos ha contado lo que significa para él cubrir una información tan sensible como es la sociorreligiosa y hacerlo, al mismo tiempo mientras está exiliado en España. “Es un pueblo valiente que está luchando por alcanzar la democracia, y esto es un gran logro. La generación que se ha opuesto a Ortega desde 2018 lo está haciendo desde entonces de una forma pacífica, aunque es muy complicado cubrir esta información por la situación en la que nos encontramos, seguimos haciendo el mejor esfuerzopara lograr evidenciar las violaciones a los derechos humamos y la esperanza que tienen los nicaragüenses de conseguir una vida en paz y en democracia.