Dani Cuesta, S.J.: "No entendería mi fe sin las cofradías. En ellas, Dios se me ha revelado"

Estos días nuestras calles se llenan de nuevo de emoción tras dos años de pandemia. Una de las tradiciones más especiales que nos deja la Semana Santa son las procesiones, y no se podrían entender sin los cofrades. Muchas veces se les acusa de superficiales, de vivir una fe descafeinada… y, sin embargo, es un fenómeno, el de las hermandades y cofradías, que está viviendo un importante auge. De todo ello vamos a hablar con el padre Daniel Cuesta, jesuita y cofrade que ha escrito sobre este tema en obras como ‘La procesión va por dentro’ o Luces y sombras de la religiosidad popular’.

"Yo soy cofrade porque me viene de familia. Mi abuelo fundó una cofradía y mi ciudad, Segovia, es una ciudad en la que las cofradías están bastante vivas", ha dicho el jesuita y cofrade Daniel Cuesta a Irene Pozo en el especial 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "En mi casa, cuando yo era pequeño, no se vivía tanto este fervor cofrade como ahora se vive, porque ahora se vive muchísimo".

El Viernes Santo es un día para preguntarnos por el sentido de la Cruz. Una Cruz que a pesar del sufrimiento que conlleva, nos marca un camino de esperanza, el de la victoria de la vida sobre la muerte. Es un día intenso de emociones donde las imágenes que recorren nuestras calles nos transportan también a ese momento de encuentro de una madre con su Hijo a los pies de la Cruz.

"Yo nací en Jueves Santo, día cofrade por excelencia, así que el primer sonido que debí oír desde el hospital fueron las cornetas y los tambores de las procesiones", ha bromeado el jesuita en COPE. "¿Entendería mi fe sin las cofradías? No podría. En ellas he vivido mi experiencia de Dios y en ellas se me ha revelado".