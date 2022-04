CESAL prepara una cena benéfica a favor de los refugiados de Ucrania

Espectáculos de magia, rifas, el humor de nuestro compañero Fernando Martín de Cadena 100 y la colaboración de más de 100 chefs que están preparando una velada única para el próximo miércoles en Madrid bajo el título 'Cocinando por Ucrania'.

Estarán Chema de Isidro, Dabiz Muñoz, Paco Roncero, Alberto Chicote. Cada uno de esos chefs va a poner unas 300 tapas, es decir, se van a hacer unas 30.000 tapas en total.

Y el lugar elegido para esta cena es la Masía de José Luis, en la Casa de Campo de Madrid, uno de los restaurantes de César Ruiz: "Es un sitio muy grande, precioso, con jardines. Tenemos previstas unas 1.500 personas en el evento, pero cuantas más mejor".

"Yo tengo una sorpresita preparada", ha asegurado en COPE el violinista Pablo Navarro, que también estará presente en el evento. Cuando recibió la llamada para participar en el acto liderado por César Ruiz y Chema de Isidro no lo dudó ni un instante. "Se me ha mareado un poco la cabeza y creo que voy a enredar a once coelgas que son un grupo de viento-metal para que los invitados disfruten y sea algo más recordado aún de lo que ya va a ser".

Pero detrás de esta iniciativa a favor de los refugiados ucranianos, se encuentra Cesal; una ONG conocida en España por llevar más de 30 años desarrollando proyectos de inserción social. Uno de sus programas formativos, es el de camareros y chefs, con el que César Ruiz lleva años colaborando.

En este caso, CESAL está acogiendo temporalmente a varias familias y les está ayudando a regularidad su situación. El objetivo final es que se integren en la sociedad española. Para ello, son esenciales fondos como los que van a conseguir con esta cena. Si quieres unirte a este cóctel benéfico a favor de los refugiados ucranianos, aún tienes entradas disponibles por 75 euros en Tomaticket.es. ¡Es por una buena causa!