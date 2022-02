Carlota y Lucas tienen 27 y 31 años: "los jóvenes tienen miedo al compromiso"

Comencemos por el principio. "Yo cuidaba a los sobrinos de Lucas". "Una chica muy maja, interesante y pensé que debíamos conocernos un poco más". Son Carlota y Lucas. Tenían 23 y 27 años. Así se conocieron en 2018, cuando ambos acababan de salir de una relación anterior.

Fue “muy poco a poco”, dice Carlota. Pero al cabo de unos meses, se lo dijo a Lucas: "que me he enamorado, que me he enamorado, que no es solo que me gustes sino que te quiero, que te quiero en mi vida". Así que la cosa, como en cualquier pareja, se puso seria.

Tenían 24 y 28 años. Era un paso importante que a muchos jóvenes les da miedo tomar. Carlota dice que a la gente de su edad le miedo comprometerse porque les puede hacer sufrir.

Lucas asegura que, cuando uno hace las cuentas, casarse merece la pena. "Pones en una balanza las cosas buenas y las cosas malas y te das cuenta de que las buenas ganan por goleada.

Son Ramón y Maria Rosa. Tienen 5 hijos y 11 nietos. Ellos les dan a Lucas y Carlota las claves para que un matrimonio dure tanto como el suyo. Es el viaje que hacen juntos un matrimonio a lo largo de la vida. El que comenzaron Carloya y Lucas en septiembre de 2020 con el sí quiero en el momento más duro de la pandemia.

Por cierto, que tienen una nueva compañera de viaje: su hija Vega, de 5 meses. Carlota y Lucas ya tienen 27 y 31 años. Se conocieron hace casi 4 años y se casaron hace uno y medio. Dicen que “son muy de casarse”, sobre todo por la Iglesia, porque es un paso adelante en el proyecto vital de toda persona y el mejor escenario para criar un hijo.