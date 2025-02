El cardenal Omella, sobre el estado de salud del Papa Francisco: "Que siga llevando el timón de la barca"

En el programa especial de 'La Linterna de la Iglesia', en el que parte del equipo se ha trasladado hasta Roma para seguir de cerca la última hora de la evolución del estado de salud del Papa Francisco, quien se encuentra ingresado en el Policlinico Gemelli de la capital italiana, hemos tenido oportunidad de hablar con el arzobispo de Barcelona, amigo y colaborador estrecho del Papa Francisco, el cardenal Juan José Omella.

el cardenal omella se muestra optimista ante el estado de salud del papa francisco

El cardenal Omella ha recalcado que las noticias que nos llegan de la evolución del Pontífice son buenas, "hay fundadas esperanzas de que se va recuperando poco a poco. Los médicos están trabajando intensamente, el Papa también colabora quedándose en el Gemelli, porque si no se queda allí y baja Santa Marta, es un trabajador empedernido y no descansará y no curará su enfermedad, puede salir de ésta pero tenemos que salir rezando", subrayaba el arzobispo de Barcelona ante los micrófonos de 'La Linterna de la Iglesia'.

Además, en la entrevista junto a la directora de los contenidos sociorreligiosos de Ábside Media, Irene Pozo, se ha hecho hincapié en el buen humor que posee Francisco incluso enfermo y también hemos aprovechado la oportunidad para preguntar cuál es el mensaje que le gustaría mandarle a Pontífice en estos momentos en los que su salud es delicada: "No pierde el humor. Mandé un mensaje a su secretario y le dije que le queremos mucho los católicos, tanto en Barcelona como en toda España y que rezamos por él, que siga confiando en el Señor y llevando el timón de la barca", apuntaba Juan José Omella.

El Papa ha indicado el camino, le ha puesto la gasolina para que funcione el tren y la Iglesia sigue adelante" Juan José Omella, cardenal y arzobispo de Barcelona

El 2025 es un año fundamental para la Iglesia: el Jubileo de la Esperanza que ha comenzado es na oportunidad para volver a peregrinar hasta Roma y conseguir, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, la indulgencia plenaria, y esto nos demuestra que la Iglesia está más viva que nunca: "La Iglesia lleva dos mil años de funcionamiento, con papas que han muerto, porque no son eternos, pero todos siempre avanzando. El Papa nos ha dejado una imagen muy bonita: "El pastor, representante de Jesucristo y que guía a los humanos. Él va delante, con el váculo, indicando el camino, hacia donde vamos. No perdamos el norte, va entre la gente para compartir penas, alegrías y preocupaciones y va detrás recogiendo a los que van más cojos y les cuesta más caminar. Somos el pueblo de Dios en marcha, el Papa ha indicado el camino, le ha puesto la gasolina para que funcione el tren y la Iglesia, sigue adelante", indicaba nuestro invitado sobre la misión que tiene en la tierra el sucesor de Pedro.

COPE El cardenal Omella se muestra optimista ante los micrófonos de COPE sobre la salud de Francisco

Además, también ha hecho hincapié en las encíclicas en las que ha trabajado el Papa Francisco: "Con 'Dilexit Nos' sobre el corazón de Jesús hay que seguirlo, es el legado que tenemos en este momento. Y seguiremos con ese legado porque seguirnos a Jesús a través de los pastores", subrayaba el cardenal Juan José Omella.

'Med 25', el barco escuela por la paz que parte el primero de marzo desde la ciudad condal

El arzobispo de Barcelona se ha trasladado hasta la ciudad eterna para presentar una iniciativa cargada de esperanza: el 'MED 25', la travesía en barco por la paz que durará ocho meses, que llevará a bordo a 200 jóvenes para fomentar el diálogo interreligioso y que se inspira en los Encuentros del Mediterráneo en los que participó Francisco: "Mediterráneo frontera de paz, que se consigue respetando valorando y aceptando la diversidad. Si no la aceptamos, estamos perdidos. Los jóvenes van a convivir dentro de un barco, y que allí sean capaces de dialogar y de buscar un futuro mejor para la cuenca del Mediterráneo". Nuestro invitado ha detallado cómo se organizarán para llevar a cabo la travesía que zarpa desde la ciudad Condal el próximo 1 de marzo: "El título del barco es el de 'Bel Espoir, Bella Esperanza' y la tripulación está especializada, son psicólogos que han trabajado mucho en ese barco para la recuperación de adicciones. Quieren compartir con los jóvenes y ayudar a que ese diálogo sea fructífero", finalizaba el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.