'El Beso de Dios', el documental sobre la Santa Misa

Irene Pozo ha contado en 'La Linterna de la Iglesia' la historia de Pietro Sarubbi, el actor que interpretó a Barrabás en 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson. Este intérprete quería encarnar a uno de los apóstoles y para él fue una decepción cuando el director le dijo que quería que hiciese de Barrabás. Al principio, Sarubbi puso algunas excusas para no aceptar el papel porque era un personaje muy pequeño: que no estaba disponible esos días, que no tenía carné de conducir... pero al final tuvo que cogerlo porque casi nunca ha rechazado un trabajo.

El actor considera que esa película fue un antes y un después en su vida. Al principio, no sabía lo que le estaba ocurriendo y tardó varios meses hasta que se dio cuenta. Fue durante una entrevista en profundidad cuando el periodista le ayudó a entender que estaba comenzando a convertirse. Una conversión que tardó un tiempo, igual que le pasó a Barrabás, pero una vez entró en ese proceso, comenzó a ver a Dios en todo lo que le rodeaba.

Pietro Sarubbi es uno de los testimonios que aparecen en la película ‘El beso de Dios’ que se estrena hoy en cines de toda España. Pero no es el único… por este documental han pasado desde el bicampeón de Fórmula 1, Emmerson Fittipaldi al escritor Scott Hanh, pasando por el padre José Pedro Manglano, impulsor de Hakuna. Una película-documental que nos muestra cuál es el verdadero significado de la Eucaristía y que ha dirigido Pietro Ditano.

"Es muy fuerte lo que pasa en misa", ha dicho el director, Pietro Ditano, en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "Poder ralentizar un rato esta locura en la que estamos metidos y pararnos a contemplar lo que está ocurriendo y está vivo ahí es casi imprescindible".