Belén Miguel, PSA: "Descubrí mi vocación viendo a religiosas que se entregaban por completo y eran felices"

En España hay más de 40.000 consagrados y consagradas. Son personas que dedican su vida a Dios de una forma especial. Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país. M.ª Belén Miguel Frías es hermanita de la Asunción desde hace 54 años. Ella es parte de una bonita iniciativa inter-congregacional: la asociación Puente de Esperanza, una entidad formada por 11 congregaciones religiosas y por laicos que colaboran con ellas en su labor principal: “Atendemos a las personas vulnerables que llegan a nuestra asociación. Principalmente, inmigrantes. Llegan con necesidad de escucha, de orientación, de trabajo, de formación… y eso es lo que hacemos: como el propio nombre dice, intentar dar un poquitito de esperanza”, explica M.ª Belén.

La ONG atiende a cerca de 6.000 personas cada año: “En 2021 atendimos a más de 2.500 personas nuevas. Y luego están todos los antiguos, que vienen a hacer cursos, a pedir cita para orientación…”, señala la religiosa, que apunta que “está llevada prácticamente por voluntarios, somos unos 100 en total”.

@puente_madrid Abrimos un taller práctico de búsqueda de empleo con el móvil. Si te interesa pásate por la Asociación para inscribirte. pic.twitter.com/iWtXRVNKoL — Asociación Puente de Esperanza-Madrid (@puente_madrid) January 9, 2023

M.ª Belén llegó a este centro hace 13 años: “Una vez que me jubilé, porque para el trabajo gratuito no hay jubilación, así que estoy trabajando ahí”. Una de las cosas que más le gusta es poder compartir el día a día con personas de otras congregaciones: “Es una gran riqueza. Allí estamos todas a un objetivo, que es servir a los hermanos, y no hay distinción de unas congregaciones a otras ni nadie quiere poner su sello. El sello es el servicio. Puedes encontrarte un día que hay 5 personas atendiendo y cada una es de una congregación. Y los laicos están en igualdad de condiciones con nosotras. Es una gran riqueza; una promesa de la vida religiosa”, afirma.

Desde los 19 años, M.ª Belén sabía que quería ser religiosa: “Fui descubriendo mi vocación viendo a personas religiosas que se entregaban por completo a la ayuda y a la acogida y que lo hacían de una forma alegre y feliz. Y, entonces, uno se va preguntando qué anima a estas personas para encontrarse así. Y a través de un discernimiento largo, como un noviazgo, uno va descubriendo la verdadera vocación. Y cuando uno descubre que es Dios quien llama, no puede hacer otra cosa que entregarse a Él”.

Preguntada por cómo le explicaría a una chica de 19 años qué es la vida consagrada, la religiosa responde que “consiste en una relación con Dios, con los hermanos y con la comunidad. Dos de las características principales son la vida de oración y la vida comunitaria, que están muy unidas, porque una ayuda a la otra. Y es descubrir que Dios llena todos esos espacios de la vida por la que uno va transitando con una gran paz. Porque puede haber dificultades, pero uno las va encajando, viendo como posibilidades de crecimiento, y va madurando en ellas. Que no se niegue a intentar preguntarse y a descubrir su vocación. No somos nosotros los que damos nada a Dios, sino que Dios se vuelca con nosotros”, señala.

“Hay que confiar en Dios. Como decía nuestra madre fundadora, ‘todo está en manos de Dios, y en mejores manos no puede estar’. Me ha enseñado a confiar en Dios y a ir confiando cada vez más en los hermanos y a mirar el mundo con una perspectiva diferente. A encontrar signos de Dios, aspectos positivos… en la vida que vivimos. Que muchas veces, pensando en esa vida, nos quita la felicidad cuando vemos que no son tan felices los hermanos que nos rodean. Pero, al mismo tiempo, creemos que algo de lo que ellos están viviendo nos llega a nosotros”, concluye M.ª Belén Miguel.