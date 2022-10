Ana Medina: 'Historias migratorias "Al Límite" para acabar con el discurso del odio'

Imágenes que se clavan en las pupilas, objetos (un lápiz de labios, una barca neumática, una manta…) que puedes tocar y dejar que te toquen. Con esto se encuentra el visitante cuando se acerca a la exposición “Al Límite”. La fundación Spínola Solidaria, de las Esclavas del Divino Corazón, la está llevando a sus centros educativos en España. Desde esta semana está en Málaga, en el colegio de calle Liborio García, hasta el 10 de noviembre y recoge imágenes del fotoperiodista Santi Palacios y objetos inspirados en historias personales reveladas y acompañadas por Helena Maleno, activista por los Derechos Humanos y fundadora de "Caminando Fronteras”. Ella expone su vida por la defensa de los derechos de las personas, lo que le ha costado ser acusada injustamente y expulsada de Tánger, donde residía. Su teléfono está 24 horas abierto para atender las llamadas de personas a la deriva en el Mediterráneo y activa una red que les ofrezca una esperanza de tocar tierra.

Su conocimiento de esta realidad en primera persona le lleva a alzar su voz ante esta realidad: «que se puede matar a una persona por cruzar una frontera no solo es un discurso sino que, en los hechos, no hay ningún gobierno que nos haya demostrado que esto no sea así. En la frontera se mata en nombre de todos los partidos políticos. Es terrible decirlo y sucede en todas las fronteras europeas, desgraciadamente. Nos parece muy peligroso que la Europa que están construyendo sea una Europa basada en esto. Como sociedad tenemos que decir “no podéis jugar con esto, no vais a tener mi voto, no vais a tener mi apoyo”.»??Esta exposición busca tocar nuestra sensibilidad, activar un cambio interno que mueva las transformaciones sociales y políticas necesarias para detener la violencia ejercida contra los migrantes. Y sus frutos son muchos, afirma la defensora de los derechos humanos: «Exposiciones como esta nacen con la vocación de crear otra forma de conocer, de acercarse, otra gramática, otro discurso alrededor de las fronteras, un discurso que se acerque al amor, que huya del discurso del odio que está alimentando un racismo que está de nuestras instituciones. No solo hay un racismo social. Desde la educación tenemos que comenzar a sembrar. Los mensajes de odio calan muy rápido y los del amor parece que cuesta más, pero hay que sembrarlos, construirlos, y hay que sembrarlos poco a poco».

En la inauguración de “Al Límite”, Maleno estuvo acompañada por la refugiada iraní Nargues Tavasoly, quien puso nombre y rostro a tantos hermanos y hermanas que nunca más podrán ser escuchados, aunque ahora sí, contemplados y transfigurados por medio de nuestra mirada.