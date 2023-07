Ana Medina: "Y le dio a la caza alcance"

En la víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen, pasaba a los brazos del Padre el joven Pablo Alonso, de 21 años, en el convento carmelita de San Andrés de Salamanca. Pablo, diagnosticado de un Sarcoma de Ewins a los 16 años, ingresó en articulo mortis como novicio carmelita en el Carmen de Abajo tras sentir que era llamado a la vida religiosa.

Fray Pablo María de la Cruz vivió su consagración hace solo unos días, junto a su hermano y sus padres, Mari Carmen y Ricardo, y numerosos amigos. Y solo unas semanas después, ha dejado este mundo. Por expreso deseo suyo, fue velado en medio de la iglesia, junto al Santísimo expuesto, y con una cruz llena de flores que cada uno de los presentes fue aportando.

La suya ha sido una vida que ha trasmitido el bien y la belleza a quienes le han conocido, como explicaba el obispo de Salamanca, José Luis Retana. En su deseo, tres intenciones: la conversión de los jóvenes a Cristo, la unidad entre los movimientos católicos y el destierro entre los cristianos del miedo a la muerte.

Él compartía con todos «lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que no da miedo, que es algo alucinante y que es un tabú que creo que hay que romper porque, como he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento, en la enfermedad y, gracias a la muerte por esta enfermedad, me voy con Él y es algo que me hace inmensamente feliz».

Enamorado de Cristo, con un afecto grande por la Iglesia, con una amistad extraordinaria con los jóvenes, con su amor a la Eucaristía, con la paz e incluso la alegría ante la muerte, Pablo de la Cruz ha dejado un precioso legado de su paso por esta vida.