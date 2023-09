Ana Medina: "La crisis del agua es una realidad imposible de ocultar"

“La sequía y el derecho del agua” es el tema que se propone este año en el Seminario de Ecología Integral que organiza el departamento de Ecología integral de la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la Fundación Pablo VI y Enlázate por la Justicia. La crisis del agua, que no llega o lo hace en cantidades desmedidas provocando destrozos a su paso, es una realidad imposible de ocultar. Lo sabemos bien por los recortes que padecen, ya, por desgracia, muchos municipios, incluso costeros, que han experimentado la paradoja de cortar el suministro de agua de las duchas de la playa mientras riegan grandes zonas desérticas sembradas con césped.

La sequía se encuentra de frente con la ilusión, muy extendida, de que es un bien abundante, prácticamente ilimitado. Y así, cultivamos en tierras áridas frutos tropicales que necesitan riego en grandes cantidades, no queremos renunciar a comer productos de la huerta que no crecerían si no fuera porque obligamos a la tierra a suministrarlos, y mangueamos las calles y los patios para limpiarlos.

El agua no está para tirarla ni para convertirse en bien regido por los principios del lucro. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, en su mensaje para este tiempo de la Creación, han pedido una gestión del agua a la medida de las personas y del medio ambiente, con políticas justas y ambientalmente sostenibles en todos los ámbitos. Y a nosotros, la Laudato Si lo dice claro: esta es, sobre todo, “una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad” (LS 30).

Ana Medina es periodista y escritora. Desarrolla su labor profesional en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga y colabora en prensa, radio y televisión con diversos medios nacionales, como COPE, TRECE y la revista Ecclesia entre otros. Doctora en Comunicación Audiovisual, es profesora en los Centros Teológicos “San Pablo” de Málaga y autora del libro “La Iglesia y la alegría de comunicar”, editado por la Diócesis de Málaga. Más recientemente, ha publicado el poemario Vagón Silencio (ed. PPC, 2021). En 2020 recibió el I Premio de Poesía en Tiempos de Dificultad de la Fundación Cultural Herrera Oria.