Ana Medina: "Nos creemos que somos siempre los mismos, pero siempre estamos cambiando"

En el último programa de 'La Linterna de la Iglesia', Irene Pozo ha podido hablar con Ana Medina, periodista de la diócesis de Córdoba y compañera de la Cadena COPE. La invitada es, además, la autora de un libro que vale la pena leer y que se convierte en todo un regalo que merece ser compartido: 'Vagon Silencio'.

"Es un viaje interno y externo, que acaba en lo más hondo de nuestro ser y que surge de casualidad en mis trayectos entre Madrid y Málaga por motivos de trabajo", ha reconocido Ana Medina en COPE. "No solo es un libro de poesía de espiritualidad. Hay gente que está en búsqueda del Señor que pueden encontrar ayuda, así que solo con eso ya me siento pagada.

"Me he sorprendido escribiendo poesía porque nunca la había escrito. Yo había escrito desde pequeña, cuando mis vecinos me regañaban porque mi máquina de escribir hacía mucho ruido a la hora de la siesta", ha comentado la autora de 'Vagón Silencio', Ana Medina, en COPE. "Fíjate que yo siento que cada poema responde a una situación o sentimiento concreto. Algunos tienen preguntas, de las que hacemos a Dios a veces y de las que esperamos encontrar la respuesta. Casi siempre acaban con la confianza, que yo creo que es el primer paso para la esperanza. Hay que confiar. Y todos tienen al final ese toque esperanzador porque, aunque no lo comprenda, sé que hay una respuesta y esa respuesta va a aparecer ante mí".

"Cambiamos siempre. Fíajte que es un viaje que repito siempre y, sin embargo, ninguna semana soy la misma que la anterior", le ha asegurado Ana Medina a Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia'. "Nos creemos que somos los mismos, que tenemos muchas seguridades, pero esta pandemia nos ha demostrado que no, pero siempre estamos cambiando y si estamos dispuestos a percibirlo, ese cambio puede ser muy provechoso y podemos compartir esa luz para otras personas".