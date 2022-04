Alicia Latorre: "La cultura de la muerte ha avanzado bastante"

Está claro que el lenguaje de la vida no sólo nos habla de implicaciones semánticas, también nos muestra su cultura a través de sus expresiones de admiración, defensa y cuidado de todo ser humano. De eso trata también el Congreso que acoge desde hoy la Universidad San Pablo CEU organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida. Su presidenta, Alicia Latorre, ha pasado hoy por 'La Linterna de la Iglesia'.

Latorre ha comenzado comentando la situación actual en la que vivimos. "La cultura de la muerte ha avanzado bastante" en estos 40 años que está celebrando la Federación, ha explicado. "Tenemos muchos retos por delante pero también hay muchísimo que se está haciendo. Queremos seguir sembrando el bien, ayudando a la vida y dando voz a estas buenas iniciativas", ha asegurado la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.

También ha reflexionado sobre cómo ha evolucionado la cultura de la vida en estos 40 años de Federación: "Es un motivo de agradecimiento. Hemos querido tener presentes a las personas que empezaron, que algunas ya no están con nosotros, pero en unos años que no eran fáciles, porque no tenían los medios de ahora".

"Es muchísimo lo que se ha hecho. Cuando profundizamos en lo que han ido haciendo las 34 asociaciones en España vemos cifras que no son abultadas: han sido más de 300 000 mujeres ayudadas y han nacido 100 000 niños gracias a las ayudas de las asociaciones provida. Fue una semilla puesta en un momento, de personas que, ante la ley del aborto que se venía, no se limitaron a decir 'esto está mal' sino que dijeron 'vamos a ayudar'. Y por eso, provida no es lo mismo que antiaborto. Fueron personas con mucha visión de futuro", ha explicado Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida.