Albalad: "Marcar la casilla de la Iglesia es una apuesta segura"

Esta semana se ha presentado la campaña Xtantos que, un año más, anima a los contribuyentes a marcar la X en la casilla de la Iglesia de su declaración de la Renta. Un gesto sencillo que tiene un gran significado para muchas personas. Por ejemplo, para los más de 4 millones que cada año reciben ayuda de la Iglesia en los centros asistenciales y caritativos que tiene en nuestro país. Es una de las cosas que ha recordado José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la CEE, a Irene Pozo en 'La Linterna de la Iglesia'.

"La campaña Xtantos de este año, que anima a los contribuyentes a marcar la X de la Iglesia en la declaración de la Renta muestra que, detrás de cada X, hay dos historias: una de necesidad y otra de generosidad. Y hemos puesto el foco en cinco de esos rostros que reflejan la cantidad inmensa de personas a las que la Iglesia ayuda en España", ha explicado el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.

Albalad también ha recordado que la Iglesia ofrece una gran cantidad de servicios que ahorran cientos de millones de euros al Estado: "Hay una pregunta muy elocuente: '¿qué pasaría si la Iglesia católica en España cerrara un día sus puertas?' Probablemente, el Estado tendría un problema muy serio porque, en todos los ámbitos, desde el más estrictamente material, pero también educativo, cultural, espiritual... la Iglesia es un agente social de primer orden".





La campaña: "En el rodaje han saltado lágrimas"

Los rostros de la campaña Xtantos son testimonios reales, de personas que encontraron la ayuda de la Iglesia en momentos difíciles de su vida: "Son conmovedores. Hay que agradecer a estas personas la generosidad por querer abrir su corazón. Hablar desde la distancia es muy fácil pero, cuando uno tiene que contar su propia historia y revivir los momentos más difíciles de su existencia, es conmovedor. Puedo decir que en el rodaje han saltado lágrimas en todos los casos", cuenta Albalad.

Aunque, señala, el espíritu de la campaña es muy positivo: "Es un canto a la esperanza, no nos quedamos en detalles oscuros, escabrosos... sino nos interesa esa resolución. Plantear cuáles han sido esas historias de vida pero, al mismo tiempo, cómo se han logrado solucionar y cómo hoy, cuando parecía que estaba todo perdido, tienen un presente y, sobre todo, un futuro".

Más de 8 millones y medio de españoles marcaron la casilla de la Iglesia en su última declaración de la Renta, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre el significado de marcar la X de la Iglesia, como asegura José María Albalad: "La campaña lo que busca es informar para que los ciudadanos, libremente, puedan decidir con conocimiento de causa. Es importante destacar que, cuando los contribuyentes marcan la casilla de la Iglesia, no pagan más ni se les devuelve menos. Es un ejercicio de democracia fiscal, porque se está dando la oportunidad a los ciudadanos a que decidan dónde va esa pequeña parte de sus impuestos, el 0,7 %".

"Si se deja en blanco, no es que esa cantidad vaya al bolsillo del contribuyente, si no que el Estado decide por el ciudadano. Marcar la casilla de la Iglesia y la de Fines Sociales es una apuesta segura y supone un aporte fundamental para el sostenimiento de la Iglesia, en un momento en el que tenemos muy presentes las consecuencias de la pandemia de la covid-19 y la invasión rusa de Ucrania, que han multiplicado las necesidades. Y en este contexto, la Iglesia no ha dudado en redoblar la ayuda y el acompañamiento, a pesar de que, en muchos casos, los recursos económicos se hayan visto reducidos", explica a Irene Pozo.

Albalad ha reconocido que personas de toda clase y condición marcan la X de la Iglesia cada año: "Es muy reconfortante recibir mensajes de personas agnósticas y ateas que, al margen de esas creencias, están reconociendo cómo la Iglesia ayuda a construir una sociedad más humana, más justa, más fraterna, más solidaria... y que no sólo marcan la casilla de la Iglesia, sino que también contribuyen con una donación económica".





Más formas de colaborar con la labor de la Iglesia: "La X en la declaración de la Renta es esencial", pero no la única

Y es que marcar la casilla de la Iglesia es importante, pero no es la única forma de colaborar con la labor de la Iglesia: "Entre los fieles y las personas que asisten habitualmente a misa está esa tentación de decir 'no, yo ya colaboro con la X en la declaración de la Renta' y, ciertamente, un gracias inmenso, pero es bueno también saber que esa cantidad no sale extra del bolsillo del ciudadano, como sí sale la aportación en una colecta, ya sea puntual o con una suscripción periódica, en la que uno va a aportando todos los meses o anualmente. Es decir, que la X en la declaración de la Renta es esencial, pero unido a todo el conjunto de elementos de recaudación de fondos".

Y es que la X de la Iglesia supone, aproximadamente, el 22 % de la financiación de la Iglesia en España, pero eso es la media: "Hay diócesis de territorios con menos recursos, de esa España vaciada, que gracias al reparto solidario que se realiza de toda esta cantidad que se recauda, que sobreviven y salen adelante gracias a este dinero. Por los presupuestos sabemos que hay algunos casos en los que supera el 80 % esta partida", afirma Albalad.

A partir del 11 de abril comienza la campaña de la Renta y es muy importante asegurarse de que en el borrador, la casilla de la Iglesia esté marcada: "En principio, cuando se ha marcado un año, al año siguiente debería aparecer marcada, pero puede haber errores técnicos. Hay que cerciorarse y, en la medida de las posibilidades, que cada uno pueda invitar a su entorno más cercano a marcarla", concluye José María Albalad, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.