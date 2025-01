La técnica que utiliza la artista Estefanía Landeras, residente en Málaga, para acercar el Espíritu Santo a los más pequeños

Estefanía Landeras es una artista polifacética que empezó dedicándose al diseño de interiores, y ahora a difundir la figura del Espíritu Santo. Todo comenzó cuando, tras una estancia en Colombia, de regreso a España, le tocó reinventarse: «El Espíritu Santo surgió en el momento en el que yo le ofrecí toda mi vida, en ese momento en el que tuve que reinventarme profesionalmente al volver de una etapa de tres años en Colombia, donde estuvimos expatriados, y al volver a España tuve que reconducir mi carrera. Yo ya llevaba años ofreciéndole al Espíritu Santo cada paso de mi vida, y así surgió».

Estefanía es madre de cinco hijos y acaba de publicar el segundo de una serie de libros infantiles dedicados a los siete dones del Espíritu. Pero antes que eso fueron pinturas: «Lo decido en esa nueva etapa profesional en la que tengo que comenzar un nuevo proyecto y decido contar a través del arte lo que a mí me ha dado la felicidad plena pese a los sufrimientos que haya podido tener durante esos años desde que Dios me me concedió poder ver mi vida de otra manera. Empecé pintando, y en la pandemia mis hijos me obligaron a explicarles más, y ahí fue cuando decidí compartirlo con todo el mundo a través de mi arte y a través de los libros».

Su arte puede seguirse bajo el nombre 'Elaruaj', que une sus iniciales al nombre del Espíritu Santo en hebreo. Cada una de las obras que ella firmó como 'Elaruaj' en esa etapa dieron vida a estos libros de forma totalmente natural. Le hemos preguntado a Estefanía si no es muy difícil explicar quién es el espíritu a los niños: «Hay una frase que estoy usando mucho en las dedicatorias del libro de Celeste y el consejo que es: creer para ver, no ver para creer, como decía santo Tomás. Es cuando te das cuenta de eso, cuando comprendes que hay algo que se nos escapa, hay algo por encima de nosotros que tiene una acción brutal y que es eficaz y que es el Espíritu Santo. Cuando tú ves eso en tu vida empiezas a comprender muchas cosas».

Los cuentos de Estefanía para acercar la fe a los más pequeños

Los cuentos de Estefanía tienen como protagonista a Celeste, una niña que no conoce a Dios, y que se encuentra con la libélula Ruaj, que le ayuda a descubrir cosas que le ayudan en su vida. En "Celeste y el Consejo" (ed. Creo), Celeste descubre que hay una "gafas" que le ayudan a ver las cosas de otro modo: «Celeste se encuentra en una situación difícil en el cole, como pueden tener muchos de nuestros niños, y ella siempre recurre a Ruaj para contarle lo que le pasa. Y Ruaj esta vez le cuenta que hay dos caminos, y que la decisión que ella pueda tomar, que es o con él o sin él, va a tener un resultado completamente diferente. Ella, con estas gafas especiales, va a poder ver el resultado de tomar una decisión o tomar otra», explica la autora.

Este libro no solo va para el público infantil, porque Estefanía espera que también los mayores se convierten en fans del Espíritu Santo. El camino para ella es claro: «Para descubrirle hay que estar en la Iglesia. Hay que hacer un acto de fe y saber que Dios está en la Iglesia, que cada uno de nosotros somos parte de ella, pero no se puede descubrir al Espíritu Santo fuera de la Iglesia. El verdadero Espíritu reside en ella, en sus sacramentos y ahí es donde empieza todo, haciendo un acto de humildad, sabiendo que somos criaturas y que Dios nos está esperando».