El cardenal Artime, en COPE tras recibir el nuevo encargo vaticano: "Tengo alergia a cualquier tentación de búsqueda de poder"

El cardenal Ángel Fernández Artime ha compartido en 'La Linterna de la Iglesia' sus sensaciones después de que el Papa Francisco le haya nombrado propefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica.

De esta manera, el exrector Mayor de los Salesianos trabajará codo con codo con la Hermana Simona Brambilla, primera mujer que se pone al frente de un dicasterio en el Vaticano. Tan solo tres días después de que se produjeran los nombramientos, ya se han producido reuniones de trabajo entre ambos, incluso antes de hacerse público. “Ya nos habíamos visto en tres ocasiones pensando y dando forma al modo de trabajar y hacer consultas jurídicas”, ha explicado.

En las últimas horas, tanto Sor Simona como el propio Artime asistieron a un encuentro visitando a una sección de la unión de superiores generales de las 2.800 congregaciones.

"No solo somos oficinas de gestión”

El cardenal Artime ha precisado que el cargo de propefecto de un dicasterio “es un servicio, cargo y título de nueva creación del Santo Padre”, con el objetivo de intensificar la escucha del pueblo de Dios y de la mujer en la Iglesia, siendo para ello importante que “el dicasterio para la Vida Consagrada esté integrado por mujeres y hombres consagrados y también por laicos y laicas que están en sociedades diversas”.

A juicio de Artime, ser propefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica constituye un reto apasionante, ya que implica acompañar a unas 3.200 instituciones de la Iglesia, algunas religiosas y otras laicales: “Ya he compartido que me gustaría que además de resolver dificultades y acompañar procesos, conseguir que transmitamos entusiasmo, transmitir esperanza. No solo somos oficinas de gestión”, ha puntualizado.

El cardenal asturiano fue rector mayor de los Salesianos de 2014 a 2024 y nombrado cardenal por el Papa Francisco en el Consistorio del 30 de septiembre de 2023. Servicios de gran responsabilidad, pero asegura que no le ha cambiado su carácter y forma de ser.

“Cuando voy a Luarca, mi pueblo, que he estado en Navidad, soy yo mismo, compro en el supermercado. A mi no me han cambiado los servicios que he tenido. Me hice Salesiano para estar con los jóvenes y hoy estaría muy a gusto en medio de los jóvenes, lo tengo en mi corazón como un servicio, igual que cuando me visto de rojo con el Santo Padre y al lado de la Hermana Simona”, ha expuesto.

"Tengo alergia a cualquier tentación de búsqueda de poder”

En este sentido, el cardenal Artime ha señalado que está contento de servir “donde el Santo Padre me quiera poner”, sin “buscar nada”, y ha compartido lo que le comentó al Papa Francisco después de que las sucesivas responsabilidades hayan cambiado su vida: “Le dije que ya me puede poner de jardinero, atender, el teléfono... Tengo alergia a cualquier tentación de búsqueda de poder”, ha asegurado.

Otra muestra de la humildad de Artime es la que vivió con su madre, ya fallecida poco después de recibir el encargo de ser máximo responsable de los Salesianos: “Tiempo después de ser elegido

pasé unos días por casa, vivían mis padres y recuerdo a mi madre con su simpatía que me decía que tu serás Rector Mayor pero en mi casa mando yo y eres mi hijo. Esto me ha dado un carácter y un estilo”, ha recalcado.