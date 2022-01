José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón: "El Ministro Garzón miente y está desinformado"

Siguen rondando en la cabeza de los ganaderos las polémicas declaraciones que realizó el Ministro de Consumo Alberto Garzón, donde vertía una crítica contra el colectivo agricultor de nuestro país, en concreto contra la ganadería. Todo ello después de la trascendencia que tuvieron sus declaraciones en una entrevista publicada en 'The Guardian' en la que afirma que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados".

Ante esta tesitura, la respuesta del sector no se ha hecho esperar; y más teniendo en cuenta las constantes dificultades a las que los propios ganaderos se están enfrentando desde que en los últimos meses las polémicas acerca de los precios de la leche y los productos cárnicos generaran constantemente problemas y quebraderos de cabeza para todos ellos. Para colmo, las declaraciones del Ministro Garzón en las últimas horas no han ayudado en absoluto.

Al corte de estas palabras ha salido José Manuel Roche, secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA), quien ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE en esta mañana de la víspera del Día de Reyes; y no ha tardado en reivindicar la calidad del producto ganadero español, "existen miles de explotaciones agrícolas y ganaderas en nuestro país que dan de comer a muchísimas familias".

Ante la rectificación de Alberto Garzón, Roche asegura que "no hay ninguna excusa que valga, la matización que ha hecho no soluciona nada"; dice además que no es nada nuevo, "ya nos atacó hace tiempo con la carne, el modelo de ganadería que tenemos no le gusta." Ante toda la polémica que se suscitó, Garzón tardó poco tiempo en rectificar sus palabras y tratar de buscar un salvoconducto que evitara la crítica a la que está siendo sometido en las últimas horas.

Esto es lo que dije sobre la ganadería de Castilla y León en la entrevista citada: ¡un justo elogio de la ganadería extensiva! Pero el señor Mañueco está desesperado por los votos de ultraderecha y por eso recurre a la mentira y manipulación de los lobbies. Ojalá rectifique. https://t.co/jgDOFjb4n1pic.twitter.com/aZSMVfOhJN — Alberto Garzón?? (@agarzon) January 3, 2022

Sin embargo, y a pesar de los intentos, su matización no le aporta credibilidad. "Este hombre recibe información y no tiene en cuenta la opinión de los ganaderos y agricultores", contaba José Manuel Roche en la entrevista. Igualmente, reivindica el sector relatando que "la ganadería genera gran cantidad de puestos de trabajo, y en lugares como Aragón está suscitando un interés mayor entre los jóvenes".

"Nuestra calidad es indiscutible"

En sus declaraciones, Garzón llegó a decir que incluso los propios ganaderos de nuestro país contaban en ocasiones que la calidad de la carne no era buena; algo que según Roche es "completamente falso", y no solo eso, sino que además cuenta que "en España somos exportadores" y que el Ministro debería preocuparse de "los acuerdos bilaterales con otros países que traen carne de mala calidad a nuestro país". La reivindicación es clara y el matiz del mismo modo lo es, "en España se cumplen todos los procedimientos y la calidad es indiscutible".