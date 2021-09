Herrera: «El mundo avanza y el papel de Europa oscila entre la inoperancia y la incompetencia»

Es lunes 20 de septiembre, en 10 días nos metemos en el último trimestre del año octubre noviembre y diciembre que dará al traste con este 2021 que ha sido año de pandemia, pero también de recuperación. Ahora mismo pandémicamente las cosas evolucionan de forma favorable, no obstante, no son pocos los expertos, no son pocos, incluso aquellos que desde dentro de la Sanidad oficial evalúan las cosas que advierten que una sexta ola puede llegar. Es verdad que nos coge con el 75% vacunados, pero no con el 90% que sería lo ideal, porque el ritmo de vacunación ha decrecido mucho entre los que no quieren, los que se despistan, los que no han llegado, los que se han ido de vacaciones, a los que hay que ir a buscar, los que son un poco pisa huevos y etcétera, etcétera..., pues ahí están todas las administraciones con seis millones de dosis en el congelador esperando para poder inocular a todos porque “contri” más vacunados seamos, más fácil será que esa sexta ola no tenga incidencia.