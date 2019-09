El gato de Jon Uriarte te avisa: ¡arranca la nueva temporada de COPE!

COPE arranca este lunes una temporada que promete ser histórica. La emisora que más oyentes ganó el curso pasado aspira a ser más líder con los comunicadores de referencia. Todo el mundo está pendiente de este renovado inicio de curso. ¡Hasta el gato de Jon Uriarte! Y si no, tienes la prueba en el vídeo que puedes encontrar en nuestra web. En cuanto el felino advierte de que ha comenzado la nueva temporada, se lanza a por el teléfono para que Uriarte - que colabora en "Herrera en COPE" y "La Linterna" - lo coja rápido. Para ello, no duda en morderle el brazo con el propósito de que descubra que al otro lado está nada más y nada menos que Carlos Herrera. "¿Qué te he dicho? Eran de COPE. ¡Empieza la nueva temporada", dice Jon al gato tras escuchar al comunicador líder de la radio española.