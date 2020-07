El engaño de Fernando Simón que podría llevarle ante un juez gracias a Rosa Díez

En su sección semanal de "Herrera en COPE", Rosa Díez ha explicado por qué ha dado este paso. "Yo presenté el 8 de junio una denuncia ante la Fiscalía, pero no tengo ni acuse de recibo. Así que he presentado la misma denuncia ante el Supremo", ha dicho. Y ha vuelto a recordar que Simón recomendó no usar mascarillas porque el Gobierno no las podía facilitar. "Engañaron a los ciudadanos diciendo que no eran necesarias o contraproducentes. Cuando se infectaban miles de personas y había decenas de muertos, eran incovenientes las mascarillas. Y ahora que se levanta el estado de alarma, ahora son obligatorias. A mi juicio, estos hechos pueden ser delictivos y pido al Supremo que investigue", ha señalado.