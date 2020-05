¿Cómo se come en Moncloa? La desternillante experiencia de Herrera con Zapatero

De todos es conocida la afición de Carlos Herrera por la buena gastronomía. El comunicador trufa su cuenta de Instagram de deliciosos platos que prueba a lo largo de sus viajes por toda la geografía española. Pero hay lugar donde, pese a ser muy afamado, Herrera no ha disfrutado de la comida tanto como esperaba. Y ese lugar es... el Palacio de la Moncloa.

Así lo desveló el propio Herrera este viernes en un café virtual con nueve oyentes de su programa. Durante la charla, el comunicador mejor valorado de la radio española contó lo que le pasó un día que fue a Moncloa invitado por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. "En Moncloa dan muy mal de mal de comer. Es para darles con una zapatilla de lado. Yo mantengo una relación muy buena con Zapatero, y eso que yo fui muy crítico con él. Le llamaba Rodríguez, algo que a él no le gustaba. Un día me invitó a comer en la Moncloa, y la verdad es que comí muy mal. Pero de todos los presidentes con los que he comido, es al menos el que hizo más esfuerzo para que me dieran un poco de gusto", empezó contando Herrera.