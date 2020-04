Carlos Herrera te enseña a preparar unas patatas a la riojana 

Carlos Herrera ha decidido ponerse manos a obra en la cocina para enseñarnos a elaborar correctamente unas patatas a la riojana. “Seguramente habrá algún riojano que me diga que no se hacen así, no llevan pimentón, pero de momento vamos a ir paso por paso”, ha prevenido el comunicador.

Para la elboración, Herrera ha utilizado chorizo, patatas, un poco de ajo picado y mucha cebolla.

Según ha confesado, para que las patatas a la riojana queden en su punto, la clave está en cortar las patatas en trozos grandes porque “luego se deshacen mucho y si las cortas en trozos pequeños es probable que luego se queden en nada”, ha dicho. Y es que, para su correcta elaboración, las patatas se deben chasquear para que suelten la fécula y engorde la salsa. Además, la verdura debe estar bien fondeada, ni tirante de cruda ni tostada.

Inmediatamente después hay que freir las cebollas previamente cortadas en trozos en abundante aceite. Añadimos el chorizo hasta que “vaya soltando todo lo que va teniendo, integrándose en la cebolla”, ha dicho el comunicador.

El siguiente paso es, una vez que el chorizo ha soltado parte de su esencia, añadir las patatas. Una vez están en la olla, hay que remover concienzudamente. Para revolver la cazuela durante su cocción es importante no introducir la cuchara porque se rompen las patatas. La mejor opción es mover toda la cazuela con giros suaves para que los ingredientes y sabores se mezclen.

Una vez que hemos dejado un rato las patatas con el chorizo y la cebolla, integrándose, le echamos agua hasta cubrir las patatas. Y ahí lo dejamos “tranquilamente”.

Finalmente probamos para ver si le falta un poquito de sal y listo. Las patatas a la riojana directas de la cocina de Herrera al plato. ¡Que aproveche!