Kira Rudik, diputada ucraniana que ha tomado las armas: "Estoy aprendiendo a disparar y a defenderme"

Kira Rudik ha decidido cambiar la política por las armas. Se ha convertido en un símbolo de la resistencia femenina en el país. Está en Kiev y nos ha contado cómo está la capital ucraniana. "Es un día relativamente tranquilo aquí en Kiev porque no hemos oído muchas alertas de ataques aéreos y nos hemos despertado sin ningún tiroteo".

Rudik es una diputada del partido liberal pro-europeo desde 2019, pero no ha dudado en entrenar para defender su país. Es una decisión que nos ha querido explicar: "Yo nunca había empuñado ni había tenido un arma, pero en el primer día de la guerra tenía mi arma y volví a mi casa donde me estaba esperando todo mi equipo. Estaban esperando qué hacer y entonces decidí que cómo era su líder les tenía que enseñar cómo íbamos a luchar".

"Es compatible. El entrenamiento militar es compatible porque la mayoría del trabajo parlamentario se está haciendo de manera telemática y estoy entrenando unas dos horas al día junto a mi equipo de resistencia", ha explicado en 'Herrera en COPE' la diputada ucraniana.

También ha dado detalles sobre cómo es su entrenamiento: "Estoy aprendiendo a disparar, a manejarme con un arma y algo de conocimiento táctico. La mitad de ese entrenamiento es trabajar con el arma. Después de eso estamos aprendiendo a defender el lugar donde estamos y cómo actuaríamos si los rusos entrasen".

"Creo que estamos en la parte en la que aún estamos negando la guerra. Yo no soy de todo consciente de lo que pasa, pero porque entiendo que es algo que debemos hacer y cada día de guerra estamos teniendo más y más tiempo para entrenar. Es muy importante acostumbrarse al arma y no tenerla miedo. No sé si seré capaz de disparar a una persona, pero he visto la destrucción que ha provocado el Ejército ruso en ciudades pacíficas y no quiero que eso pase en Kiev", señala Rudik

Además, ha querido dejar claro el sentimiento de orgullo que siente por su pueblo: "La gente está viniendo y defendiendo su país. Tenemos una gran resistencia, no solo los cuerpos oficiales, también la resistencia. Putin pensó que únicamente se iba a enfrentar al Ejército, pero esto es una guerra nacional y se está enfrentando a cada uno de los hombres y mujeres que han decidido plantarle cara para no darle ni un pedazito de nuestra patria. Estoy muy orgullosa de que todos seamos uno. Las mujeres se están preparando para responder a Putin. Estamos aquí y nos vamos a enfrentar a él".

Por último, también ha agradecido el apoyo de Europa: "Estoy terriblemente agradecida a todas las personas de los países europeos que nos están ayudando y dando auxilio, y estoy agradecido a los europeos que están en las calles y prestándonos ayuda".