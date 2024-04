La teoría de Nacho Abad sobre el hombre que decapitó a su padre en Asturias: "Después de hablar con expertos"

Se trata de una noticia desgarradora. De esa que pone "los pelos de punta". En estos términos ha definido el periodista experto en sucesos y colaborador de COPE, Nacho Abad, el caso del hombre acusado de matar y decapitar a su padre en Ribera de Arriba, en Asturias.

En torno a las 22:00 horas del lunes, la Guardia Civil detuvo al hombre, quien estaba atacando con un hacha a varios automovilistas y parecía además jugar con la cabeza de su padre. Según Abad, se puso a jugar con ella "como si fuese una pelota".

Un hombre tranquilo y sin antecedentes

El periodista experto en sucesos ha explicado que la víctima era Miguel, de 71 años. El detenido fue su hijo Pablo, de 46. "El señor mayor vivía solo, debajo vivía su hija y el hijo vivía en otro pueblo cercano y de vez en cuando iba a ver al padre", ha explicado el periodista. El hijo había ido allí el día anterior. Por lo visto tenía buena relación con su padre.





Al parecer, se escuchó "una bronca fuente en casa, discuten" y el padre recibió "alguna cuchillada". Después de aquello "sale corriendo hacia la casa de los vecinos, y cuando llega allí, aporrea la puerta, pero no le abren. Nadie responde. Llega el hombre y finalmente con un cuchillo le acaba rajando el cuello", ha detallado Nacho Abad. Posteriormente, encontraron el cuerpo de Miguel sin cabeza. "El tipo se va y le escuchan cantar el 'Cara al Sol'", ha contado.

Seguidamente, el detenido huyó "medio desnudo, con sangre que no era suya, se va a la rotonda con la cabeza y empieza a lanzarla por todos lados y a jugar al fútbol con ella", ha subrayado. El hombre "no tenía antecedentes" y al parecer "nunca le había denunciado el padre por agresión".

¿Cuál es la teoría que maneja Nacho Abad en torno al crimen?

Nacho Abad, y después "de hablar con expertos en psiquiatría forense", ha desvelado cuál es su teoría sobre lo que ocurrió realmente el pasado lunes: "El hombre perdió el contacto con la realidad, esto es un brote psicótico. Por simplificarlo mucho y poner un ejemplo, imagínate que este chico de repente se desconecta de la realidad en la que vive y cree que su padre es un diablo o que es el demonio y que le ataca. Él no está matando a su padre, sino que se está defendiendo del demonio. Lo que está haciendo es intentar salvar su propia vida", ha explicado.

Así las cosas, Nacho Abad ha recordado "un caso en el que un hombre apuñaló a una persona en un pasillo de una casa porque decía que eran avestruces que iban a por él y él se defendía". Sobre los brotes psicóticos, el periodista ha detallado que una persona puede tener "percepciones auditivas en las que una voz superior te habla y te ordena matar" o incluso "percepciones visuales", y todas ellas "distorsionadas", que te pueden hacer vivir en una "realidad paralela".





"Yo creo que se trata de un brote psicótico, pero cuando he preguntado por sus antecedentes médicos en el pueblo, dicen que no había tenido un bote por el estilo, que no era conocido por una enfermedad mental o brote violento. En el audio dicen que va drogado perdido. Igual sí consumió algún tipo de droga, que desconozco, alcohol o cualquier otro tipo de droga, pudo potenciar ese desvarío mental en el que se metió", ha agregado Nacho Abad.

Pese a todo, este hombre no será condenado. Ha explicado que cuando hay un juicio, el acusado se debe someter a un examen realizado por médicos forenses, quienes deciden si el imputado era consciente de lo que estaba haciendo. "Mi opinión es que estaba en un brote y no era consciente de lo que hacía, por lo tanto, es inimputable. No puede ser condenado a pena de cárcel. Otra cosa es que lo ingresen en un psiquiátrico por el tiempo que dure la condena, gratis no le va a salir", ha señalado inmediatamente.