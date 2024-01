¿Suicidio o asesinato? Así se ha resuelto el caso de Celso Blanco, el policía muerto en la comisaría de Orense

Es curioso que tardemos tanto tiempo en aclarar ciertas cosas que se viralizan y que son noticias que dan la vuelta a España. Se acaba de resolver un caso de 2016, casi ocho años después de que tuviera lugar.

Nacho Abad ha explicado en 'Herrera en COPE' las claves del caso de Celso Blanco, un policía de Orense que apareció muerto en su despacho el 9 de abril de 2016.

"Murió dentro de la comisaría de Orense, en una quinta planta, entre las 15:50 y las 17:00 de la tarde del 9 de abril de 2016. Era sábado y no tenía porque haber ido ese día a trabajar. Ya suena raro que muera un policía dentro de una comisaría, de un disparo, y que no se sepa inmediatamente qué es lo que ha pasado", ha comenzado recordando el experto en sucesos.

En ese margen de tiempo, ocurrieron varios hechos a tener en cuenta: "A las 16.45, dentro del margen de tiempo en el que murió, desde el ordenador de Celso Blanco se envió un correo a sus contactos habituales. Ese correo decía lo siguiente: "Siento mucho todo lo sucedido. Siento haber sacado las armas del búnker. Y los anónimos que envié han hecho daño a mucha gente, sobre todo a un gran amigo y exjefe. Lo siento, Celso". A esa misma hora, a través de sus grupos de WhatsApp, también mandó un mensaje que dice: "lo siento, ya lo entenderéis"".

Las dudas en torno a los hechos

Teniendo en cuenta esta información, surgen muchas dudas al respecto: "¿A qué se está refiriendo el fallecido? Al robo de seis armas del armero de la comisaría de Orense, que había sucedido recientemente, y que había puesto en jaque a la policía y a la propia comisaría. Por qué, ¿quién roba seis armas de un armero si no es la propia policía que trabaja, alguno de los propios policías que trabajan allí?"

"El rumor era que había grandes esferas de Orense, se referían más a las esferas judiciales, que iban a disparar allí a la galería de tiro de la comisaría de Orense por la cara, y que el robo de armas lo que intentaba era poner en jaque al armero de la comisaría para que lo destituyesen y hacerse con el control de la galería de tiro y de las armas", explica Nacho Abad.

"Aparece muerto, aparecen todos estos mensajes y comienza una investigación. Y lo primero que se determina dentro de esa investigación es que el arma con el que se ha quitado la vida o le han matado es una de las seis armas desaparecidas del armero. Él estaba vinculado, deducen, al robo de las armas", añade el periodista.

Pero, "¿había alguien más vinculado al robo de las armas? ¿Fue algo solo suyo o en realidad fue de otras personas dentro de la comisaría y se había desatado una guerra de clanes dentro de la comisaría y en realidad él era una víctima de los que habían robado las armas y le pusieron el arma en la mano?".

Teorías en torno a la muerte de Celso Blanco

Son varias las teorías en torno al caso: "Una de ellas decía que el policía y dos gemelos, Roy y Bernardo, también policías de la comisaría de Orense, urdieron el robo de las armas para que saliese este armero y hacerse con el control de la galería de tiro. Y, por tanto, la jueza se puso a investigar a estos dos gemelos"

"De repente se encuentra que el día del crimen, el 9 de abril de 2016, pues se encuentran que a las 15:12 uno de los gemelos entra en el parking subterráneo de la comisaría y que sale por su propio pie a las 15:20. Regresa a la comisaría ya en un horario complicado, a las 17:05 de la tarde".

Dentro del esquema del caso, "la jueza de instrucción, que considera responsables de la autoría a los gemelos Roy y Bernardo, piensa... Oye, uno de ellos, de los gemelos, ha ido con el coche, lo ha aparcado en la zona de aparcamiento policial, allí no hay cámaras de seguridad, ha pegado el maletero al ascensor y ha permitido que del maletero saliese el otro gemelo, se colase en el ascensor y subiese hasta la quinta planta, donde pudo asesinar a Celso"

"Esta es su teoría, porque en la escena del crimen no encuentran señales de violencia, no encuentran señales de lucha. Lo cierto es que si tú obligas a alguien a escribir mensajes del tipo de suicidio, uno ya está interpretando que algo le va a pasar. Entonces, ¿se defendió o no se defendió? ¿Había señales de violencia? Pues no, no había señales de violencia", añade Abad a Alberto Herrera.

Un sumario histórico

Uno de los aspectos más llamativos del caso es que "la investigación tiene 20.000 folios de periciales. Y es todo un desastre porque nadie se pone de acuerdo. Hay sumarios que se cierran con 500, con 400, no recuerdo el número de folios que tenía el sumario de Marta del Castillo, pero tenía 27 tomos. No eran de 1.000 folios cada tomo ni de cachondeo, con lo cual hasta el sumario de Marta del Castillo me atrevería a decirte que es inferior a la investigación de la muerte de este agente de policía".

"Había informes que te decían que se disparó sentado y había otros que te decían que se había producido de pie, que le hubiesen colocado el arma y otros hablaban en la mano derecha después del disparo, cómo un suicidio y luego te colocan la pistola para que parezca que te has suicidado, y había otros que decían que eso resultaba imposible".

La resolución del caso

El caso se ha resuelto casi ocho años después: "La jueza decidió que había que sentar a los gemelos Roy y Bernardo en el banquillo para que respondiesen de un asesinato y la audiencia provincial de Orense ha dicho que la jueza se equivoca, que hay que archivar el caso porque hay dudas de que aquello no fuese un suicidio"

"Por tanto, ante la duda, a favor del reo, lo dice la justicia. Pero la audiencia provincial dice, aun admitiendo que el fallecimiento de Celso pueda responder a la acción voluntaria de un tercero, no encontramos indicios con suficiente fuerza para poder señalar a los gemelos como autores del crimen. Lo cierto es que todos se contradicen entre ellos. La cuestión es..., ¿Celso se suicidó o a Celso lo suicidan?", concluye.