¿Puedo ser condenado si utilizo la violencia como respuesta a una agresión física?

Nacho Abad habla, en su 'Crónica Negra' de 'Herrera en COPE' del boxeador Antonio Barrul y el vídeo en el que frena a un agresor en la sala de un cine.

Este caso le ha permitido recordar la siguiente historia. Un chaval de 22 años, llamado Borja, sale de una discoteca en la que trabaja en Fuengirola. Comienza a escuchar voces. Lo que está pasando es que "hay un tipo y una mujer que están atracando a una señora que va a trabajar a un hotel de limpiadora".

El relato que hace la víctima es que le vino por detrás, "me tuvo todo el tiempo con la boca tapada y me tiró contra el sueño. Entonces es donde le dijo a ella que me pegara, y me metieron patadas en la cabeza".

Borja, el joven que salía de trabajar, se acercó al lugar de los hechos y vio que había una mujer chillando. En los últimos metros, se aceleró un poco porque "se notaba que era alguien pidiendo socorro. La señora estaba en el suelo, la otra mujer encima forcejeando con ella y el fallecido estaba de pie con el bolso en la mano".

"Intentaba pegarme. Me dio un par de golpes"

La cuestión es que un hombre y una mujer atracan a una trabajadora. Borja lo ve. En ese momento, "le chillamos y él echó a correr. Yo le di alcance bastante rápido. No le agredí cuando llegué. Cogí el bolso, pensaba que lo soltaría. Intentó tirar y se dio la vuelta y empezó a intentar pegarme. Me dio un par de golpes".

Este chico, como reacción, le respondió también con varios puñetazos. Cayó, cogió el bolso y volvió a por la señora que había sido agredida. Cuando fue a devolverle el bolso, la víctima estaba temblando y pedía que no la dejasen sola.

Ahora, tenemos el dato. Le piden cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y 180.000 euros de indemnización para las hijas de este señor, que estaba robando. Sufrió un traumatismo craneoencefálico hasta que acaba falleciendo.

Uno se pregunta, en palabras de Abad: ¿No puedes responder a un ataque? ¿Hay que mirar a otro lado cuando están maltratando a una mujer? ¿Y qué es lo correcto? Borja responde que "mi intención no fue agredirle, sino quitarle el bolso".

