Nacho Abad le descubre a Alberto Herrera un audio en exclusiva del caso Conde-Pumpido: "Aporrea la puerta"

Nacho Abad, este miércoles, habla en 'Herrera en COPE' sobre el caso de Cándido Conde-Pumpido, hijo del presidente del TC. El pasado viernes, fue acusado de una presunta agresión sexual. Fue puesto en libertad sin medidas cautelares y hace dos días, fue ingresado en un centro psiquiátrico. Abad ha adelantado, en exclusiva, un audio en el que se puede escuchar lo que sucedió en la casa de Conde-Pumpido aquella noche. Escúchalo aquí.

Lo que cuenta Cándido Conde-Pumpido es que él la acompaña a la puerta. Ella ha pedido un Uber. Cándido se cansa y cierra la puerta. En un corto espacio de tiempo, la chica empieza a aporrear la puerta con violencia y pidiendo que la deje entrar. Así se puede escuchar en el corte incluido anteriormente. "Tranquila, tranquila, estás descontrolada", le dice Conde-Pumpido.

Este audio, de alguna forma, sirve para aportar más datos. La mujer que le denuncia entra en casa de Cándido Conde-Pumpido, según cuenta Nacho Abad, "a las 3 de la mañana del viernes 3. De la madrugada del jueves al viernes. Y a las 10 de la mañana sale y llama a la Policía para decir que la han agredido sexualmente".

Hay tres declaraciones, según cuenta Nacho Abad. "Primero habla con Policía Municipal, luego con Policía Nacional y después acude a la Jefatura Superior de Policía. Pero hay dos expedientes escritos en el exterior de la casa. A la Policía Municipal le dice que estaba dentro de esa casa prestando servicios de prostitución y que la habían agredido sexualmente Conde-Pumpido y otros amigos". Minutos después, ella habla con la Policía Nacional y dice que "ella ejerció la prostitución en su día, y que ahora estaba de manera voluntaria".

"No cuadran las declaraciones", explica Nacho Abad en los micrófonos de 'Herrera en COPE'

Y, cuando está en la Policía, lo que asegura es que "la habían tocado todos y que Cándido era el que la había agredido. Ahí dice que tenía una relación sentimental con él. No cuadran las declaraciones".

Esta mujer dice que la conocen en la puerta de una discoteca y que comienzan a mantener una relación a mediados de octubre. Quince días antes de que ocurra esto. "La cuestión es que llega a decir que la agresión sexual ha sido sin preservativo. Pero lo cierto es que, cuando llega al hospital y le hacen un análisis, no encuentran lesiones ni restos de nadie. Eso es lo que pone en el atestado al que yo he tenido acceso".

El colaborador de 'Herrera en COPE' dice que ha tenido acceso a las cámaras de seguridad que graban el sonido y las imágenes de lo que sucede en el interior. "Lo que yo veo, pero no lo he visto todo, es a una mujer relajada que habla con Cándido y que se está tomando unos vinos. Es decir, que si la agresión sexual se produce a las 4 de la mañana y a las siete ella está tomándose una copa de vino, las fuentes judiciales me dicen que no tiene sentido el comportamiento".

Por último, el experto indica que "si se demuestra que no hubo una agresión sexual, entiende que el siguiente paso es ir a por ella por falsa denuncia(la defensa de Conde-Pumpido).

Escucha la sección al completo en el siguiente audio. ¡No te lo pierdas!

Nacho Abad también habló con Alberto Herrera sobre el caso de Daniel Sancho

