La astronómica cifra que reclama Danny Daniel por el plagio de una de sus canciones

Como cada miércoles,Nacho Abad acude a su sección de 'Herrera en COPE'. En este primer día de marzo, el periodista se centra en hacer una mezcla entre la crónica de sucesos y radio Carlitos, tal y como él mismo ha adelantado, añadiendo que era una crónica de tribunales. En este sentido, el escritor ha comenzado explicando el contexto del tema: "Hace unos días llegó Danny Daniel a España desde Miami y me pidió reunirnos. 'Tengo un asunto judicial'. Periodísticamente me interesa mucho. Quedamos en Madrid, abre el ordendor y me dice, 'yo compuse esta canción: se llama Por el amor de una mujer'", relataba.

"Y entonces me dice, '¿te has quedado con la melodía y la música?', y pasa a ponerme otra de los Gipsi Kings", decía Nacho Abad, a lo que pasaba a interpelar al oyente y a los que estaban en el estudio, si les era familiar esta canción con la que compuso Danny Daniel, dejando perplejos a los allí presentes empezando por Alberto Herrera. "La historia es la siguiente. En 1974 Danny Daniel crea Por el amor de una mujer junto a un amigo. Él es propietario de la melodía, no de la letra. En 1982, los Gipsy Kings sacan La Dona (...) La cuestión es que hay una canción del 74 de Danny y una del 82 de los Gipsy. Daniel se da cuenta de todo esto y acude a la SGAE, de la que es socio y donde tiene registrada la canción, y les dice que le han plagiado la canción", continuaba contando.

"Dos años después de que Danny Daniel se diese cuenta de que le habían plagiado la canción, los de la SGAE encargan un estudio para saber si eso es un plagio o no. Con el tiempo pasan los meses y el estudio dice que sí, que se trata de un plagio. Esperan otros meses y años, y se ponen en contacto con la SGAE francesa", relataba. Sin embargo, la institución de Francia no toma ninguna medida judicial hasta que haya un juicio. Mientras tanto, los Gipsy Kings se lucraban a costa de Danny Daniel, con la música compuesta por él.

"Durante el proceso de instrucción del juicio, que duró más de una década, Danny Daniel habla con la SGAE para que le dejasen declarar y aportar pruebas. Pero estos no le dejaron porque quien defendía sus intereses era la SGAE. Aun así consiguen que haya un fallo positivo. Hay un tribunal francés que dice que la canción de los Gipsy es un plagio, en 2013. Pero como la SGAE y la Warner no habla de los derechos de autor, ni presentan cifras de los Gipsy, dan 100.000 euros de los cuales Danny se queda su porcentaje de la melodía, que al final estaba en torno a los 39 o 40 mil euros. Eso después de haberla plagiado por la cara", contaba Nacho.

Ahora bien, tal y como cuenta el periodista, el próximo martes día 7 se celebra en el Juzgado Mercantil Número 5 de Madrid un juicio en el que Danny Daniel demanda a la SGAE y demanda a la Warner. "Les demanda porque entre las labores que tiene que hacer la SGAE está la de proteger la obra de sus autores y de recaudar los derechos de sus autores", destacaba Nacho Abad. A raíz de esto, y gracias a que la obra ha quedado judicialmente establecida que es de Danny Daniel, lo que pide ahora son 3.700.000 euros en concepto de derechos de autor, desde 1982 hasta la actualidad que SGAE no le ha dado por crear la obra Por el amor de una mujer, terminaba por relatar Nacho Abad.