Nacho Abad desgrana el caso del estafador de Barcelona que asesinó a un matrimonio de ancianos al ser descubierto: "Hay ensañamiento"

Todos los miércoles, tenemos un rato en 'Herrera en COPE' para hablar de la crónica negra. De crímenes y sucesos. Lo hacemos con Nacho Abad.

Recordamos un caso de 2019. Marcos Fuentes es un comercial, con antecedentes de estafa, que engaña a una pareja de ancianos. Les hace pagar precios desorbitados por productos ortopédicos. Cuando descubren que les había robado 16.000 euros, Marcos los asesina en su casa.

No para ahí. Siguió estafando a ancianos mientras era investigado. Hasta que fue vinculado al crimen. Este 7 de octubre comienza su juicio en Barcelona y nos da todas las claves de este caso Nacho Abad.

Hay una paradoja y es que las víctimas "estaban preocupadas por su salud y compraron productos para vivir mejor y esquivar la muerte. Y al final el que les vendía los productos...los acabó matando".

Todo se produce entre marzo y agosto de 2019. Piedad y Manuel, que así se llamaban los dos ancianos, era un matrimonio feliz. Llevaban toda la vida juntos. Y se ponen en contacto con Marcos. No le contactan por azar. Un año antes, Piedad se había caído por las escaleras. El golpe es tan severo que sufre varias fracturas. Se complica todo con un ictus y, a partir de aquel día, "empieza a salir poco de casa. Y, por eso, más allá del médico, contactan con Marcos para que les hagan la vida más sencilla".

"se ganó la confianza de los ancianos y les vendió productos por valor de 10.000 euros"

Lo que no sabían es que Marcos había sido condenado por estafa en 2017. Le condenaban "a 21 meses de prisión. Y no lo cumplió porque no llegaba a los 24 meses. Así que, siguió haciendo su vida y ese estafador condenando en firme empieza a frecuentar al matrimonio en su casa".

Se gana la confianza de los ancianos, según el fiscal, por la fragilidad de su edad. "Les vendió productos por valor de 10.000 euros. En el escrito de acusación, el fiscal dice que en julio de 2019... Marcos accede a los datos bancarios de ambos. Y se quiere hacer una transferencia".

Piedad y Manuel comienzan a sospechar. Pero eso no le frena. Marcos roba la tarjeta de crédito de los ancianos. Se va al banco y le dicen que han intentado varias veces sacar dinero con su tarjeta. Ahí, Manuel cae en que ha sido Marcos y se enfrentan a él.

"Marcos se da cuenta de que tiene una condena que no ha cumplido y, de repente, se encuentra con dos personas que le han pillado intentando estafarles. Por eso, decide presentarse en la casa del matrimonio y los apuñala salvajemente", relata Nacho Abad en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Según el fiscal, "las puñaladas previas a la muerte son para hacer daño". Hay dos agravantes en el caso. La alevosía, eran incapaces de defenderse "y hay un ensañamiento. Son dos personas que tardaron en morir, y durante el proceso de la muerte, sufrieron muchísimo".

Se sospecha que el crimen se produjo 19 de agosto de 2019 porque la pareja de Marcos "dice que ese día ella le estaba esperando en casa para celebrar un cumpleaños. Y él se había comprometido a preparar la comida. Relata que, cuando entró, fue a cambiarse de ropa, pero algo que no era nada habitual es que aprovechó para ducharse".

Después, "se puso a cocinar. Es cierto que tenían problemas económicos. Marcos y su chica tenían pinchada la luz. Y, en esa situación económica tan difícil, lo cierto es que el móvil que tenía para el crimen era económico".

Marcos y su novia se enteraron por la televisión de que habían aparecido los dos cadáveres y la actitud de él era muy fría. Asegura Nacho Abad que el crimen se produce por una cadena de errores. "Fíjate el proceso mental: soy un estafador chapucero y malo...y como me han pillado, lo que tengo que hacer es matarles y me arriesgo a que me pillen. Gracias a Dios, le han pillado", concluye Abad su relato del caso.