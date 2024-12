El dilema que plantea Nacho Abad tras el secuestro de una joven en Carabanchel: "Asusta"

Como todos los jueves, Nacho Abad relata ciertos sucesos y destaca detalles que solo él conoce. Esta semana y con motivo de la Navidad, Alberto Herrera y él comentan algunos de los crímenes que se han cometido en estas fechas.

A pesar de que podemos pensar que en Navidad no ocurre nada malo, lo cierto es que, como comenta el periodista especializado en sucesos, ocurre "lo mismo de siempre, la criminalidad no baja".

Aunque sí que destaca que "hay circunstancias de favorecimiento, de cómo se juntan las familias y hay más cercanía, y hay veces que se producen más crímenes de violencia de género. Pero la criminalidad no cambia".

El caso del secuestro en carabanchel

Uno de los acontecimientos más recientes y llamativos, sobre todo para la gente joven de Madrid, es el que afectó a un par de veinteañeros en la zona de Carabanchel el pasado domingo.

Estos "van caminando por la calle, hacia su coche, han terminado de trabajar, y de repente les asaltan a punta de pistola tres tipos que llegan en un coche". Como destaca Nacho Abad, el debate es el siguiente:

"La pareja de repente ven a los tres tipos que se bajan con las pistolas, y el chico huye y deja a su novia allí tirada. Sale huyendo a la carrera, uno se pregunta, ¿el hombre debería haberse quedado a defender a su chica contra tres pistolas o es mejor que huya?".

"Si quieres que dejemos libre a tu chica..."

"El tipo huye, ella es retenida contra su voluntad, la meten dentro de un coche, un jaguar negro de alta gama, dicen, vamos a por el chico, empiezan a pisarle al acelerador al jaguar para intentar cazar al chico, el tipo se esconde y no lo logran encontrar", relata el colaborador de COPE.

Entonces, "cogen el teléfono de la novia mientras huyen con ella y le dicen, mira, si quieres que dejemos libre a tu chica, a tu novia, nos tienes que pagar tal cantidad de dinero, no ha quedado claro cuánto, pero una cantidad elevada, necesitamos además que nos entregues un Rolex y la cadena de oro que llevas".

Pero, además, entre sus exigencias estaban "quedar en una hora en este lugar para hacer el intercambio y nos das todo". Le citan en una gasolinera de Fuenlabrada para realizar el intercambio de lo que le han pedido a cambio de la chica y le dejan bien claro que no avise a la policía.

"Lo cierto es que el chaval denuncia inmediatamente, no se presenta a la cita y acaban liberando en el entorno a la chica, en teoría en buen estado, lo cierto es que hasta allí llega una ambulancia del 112 y tal, los psicólogos hablan con ella, no presenta lesiones, no hace falta que la trasladen al hospital", explica,

Nacho Abad no concreta si finalmente la mujer "discutió con el novio después por haberla dejado sola y haber pasado ese momento, pero bueno, básicamente ahora la policía nacional está tratando de determinar quiénes son los autores, por qué asaltaron concretamente a esa pareja y no a cualquier otro, por qué llamaron para pedir un rescate...".

Un crimen con una puesta en escena muy llamativa

El periodista comenta que , "los delincuentes en principio pueden ser por aspecto magrebíes, pero hay que determinar si los autores tienen armas reales o no. Lo cierto es que una de las cosas que no os he contado es que los asaltantes se hicieron pasar por polis, por polis con chalecos reflectantes y gritando que eran policías, esto asusta".

Nacho Abad procede entonces a hablar de otros sucesos que han tenido lugar en Navidad, como el que ocurrió hace 12 años, en el que un hombre se vengó de su expareja asesinando a la hija de esta.

