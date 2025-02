El día de febrero que podría cambiar el futuro de Sánchez al frente del Gobierno: "Como dijo un filósofo francés..."

Cuarenta ocho horas de reveses para el Gobierno: desafío de su socio, Sumar, sobre la fiscalidad del SMI, debate de la cuestión de confianza impuesta por Puigdemont el día 25 y cierto patetismo de Sánchez en París pidiendo fondos europeos para una defensa en la que España es el último inversor de los países de la OTAN.

Estas cuestiones las analiza José Antonio Zarzalejos este miércoles en el 'Sexto Sentido'.

"En el escenario internacional y en el nacional. En París Sánchez cantó la gallina. El Gobierno no está en condiciones de asumir el incremento de los gastos de defensa. Primero, porque no hay presupuestos generales del Estado, lo que es una anomalía democrática.

Pero, segundo, y, sobre todo, porque sus socios no se lo permitirán. Así les prometa Sánchez el cielo y la tierra. Para Bildu, ERC y Sumar, y otros, dar vía a un incremento de los gastos en defensa es tanto como renunciar a su identidad, que es de un izquierdismo incompatible con los valores de la Unión Europea y, mucho más, de la OTAN.

Sánchez, tratando de buscar una salida de emergencia, se lanzó en plancha: otros Next Generation. Que sean los demás, y nosotros solo un poquito, los que remedien nuestros incumplimientos internacionales. Así, él salvaría la cara en Europa, eludiendo la responsabilidad que le corresponde a la cuarta economía de la UE. A Sánchez se le ha acabado la mecha internacional. Eligió los socios que eligió y a lo hecho, pecho".

¿pODRÁ MANTENER EL PULSO A yOLAnda Díaz?

"Este es un asunto que tiene su complejidad técnica. El artículo 134.6 de la Constitución y el 126 del Reglamento del Congreso establecen que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

Es lo que se denomina veto presupuestario. Ayer la Mesa del Congreso permitió la tramitación de tres proposiciones de ley (Sumar, Podemos, PP) para eximir a los perceptores del SMI del IRPF. Pero como hay presupuestos prorrogados que no contemplan esta recaudación adicional que pretende Hacienda, ¿cabe el veto? Hay muchas dudas al respecto.

Además, si el Gobierno, o la parte socialista del Gobierno, lo presenta ante la mesa en el plazo de 30, la propia Mesa podría inadmitirlo. Pero el asunto, además de técnico, es político: un partido del Gobierno desafía a otro. O, en otras palabras: Díaz desafía a Montero, protagonistas, ambas de achuchones, besos y abrazos que transmitían justo lo contrario de lo que pretendían.

Se destestan. A la ministra de Trabajo le va la vida en mantener el pulso con el PSOE y ganarlo porque tiene que resucitar. Ahora es un zombi político. Para Montero y el PSOE, el asunto tiene mala prensa y peor opinión pública.

Si cede, malo. Pero si veta, la coalición, o lo que queda de ella, que es poca cosa, peor, porque se fisura el Gobierno y, acaso, se rompa. Esta es una crisis más aguda que la que hubo entre Unidas Podemos y el PSOE con la ley del “si es sí”. De cualquier manera, este tema huele a cera. A cera funeraria de un gobierno insostenible. Solo puede durar si se queda quieto. Inerte. E inerte está".

lA PROPOSICIÓN NO DE LEY DE JUNTS

Pero si el día 25 se aprueba la proposición no de ley de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, las cosas pueden empeorar: "Sánchez tiene una semana para evitar que Junts con el PP y Vox ganen la votación y le dejen a la intemperie parlamentaria, le importe más o menos al presidente, que ya anunció que él pasaba del legislativo si preciso fuere.

Pero esa foto de una mayoría reclamándole que presente una cuestión de confianza es una cornada en su femoral política. Así que va a negociar a calzón quitado con Puigdemont echándole encima a Zapatero, a Bolaños y al sursuncorda. ¿Las transacciones posibles?

La inmigración, el compromiso de que el próximo día 26 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la ministra comunicará la condonación de 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico a Cataluña y alguna otra bagatela. Todo eso se negociará, claro es, en Suiza. Y hasta que los llamados socios no hayan saqueado el Estado, Sánchez seguirá.

La pregunta es si hay ya algo que, en lo internacional o en lo nacional, el presidente del Gobierno no haya enajenado en sus intercambios de zoco para mantenerse en la Moncloa. Como dijo un filósofo francés, la política, no es exactamente el arte de lo posible, sino el arte de disfrazar de interés general el interés particular. Y en ese tejemaneje, Sánchez es un maestro".