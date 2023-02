Marc Vidal, sobre los últimos datos del PIB de 2022: "Se empobrece el tejido productivo e industrial"

"Las inversiones cayeron un 0,8%en el tercer trimestre, y esto es mucho", comenzaba diciendo el analista económico,Marc Vidal, en 'Herrera en COPE', en su sección 'Salida de Emergencia' de cada día. Y es que, en este lunes 6 de febrero se ha centrado en explicar algunos datos relevantes que dejó el PIB del 2022. Vidal ha considerado importante destacar, además de estar ante un "retroceso del consumo en las familias que se evidencia en la parte final", al analista económico también le ha preocupado lo siguiente, "la segunda caída consecutiva intertrimestral de la formación bruta de capital", o lo que es lo mismo, "las inversiones".

Las inversiones no solo cayeron un 0,8% en el tercer trimestre, sino que descendieron un 1,2% en el cuarto. "Llevamos tres trimestres seguidos con una caída considerable en lo que se conoce como compra de bienes de equipo y maquinaria, es decir, la inversión que hacen las empresas para crecer, innovar o enfrentarse al futuro", explicaba. "Los costes laborales aumentan, los impuestos aumentan y el consumo se detiene. Y eso, poco a poco, empobrece el tejido productivo e industrial. Pero como es algo lento, casi imperceptible a tiempo real permite mantener un discurso falaz de que lo peor ya ha pasado".

Ahora bien, Marc Vidal resalta que hay algo "poco tranquilizador". El analista económico cuenta que los indicadores adelantados del PIB del 2022 se obtuvieron sin "computar diciembre, al que se le dio una proyección estadística". A todo esto hay que sumarle la deuda que no cesa como el rayo. "Tenemos una serie de indicadores en rojo que se disipan gracias a un irresponsable aumento del coste a deuda de las administraciones. Una deuda que, si la medimos en todo su volumen, no es del 116% como publican, eso es lo que se armoniza con Europa. Pero nuestra deuda total, la que contempla lo que se deben las administraciones entre sí, llega al 170% del PIB y eso son impuestos diferidos en unos años", explicaba.

La antesala de la recesión

"Y sabemos que la política económica del Gobierno no mide de forma agregada la inflación, que se suma a todo eso. Un error porque la inflación es otro impuesto sin legislación que se sumará al resto y que reduce la capacidad inversora de familias y empresas. Me pregunto si el Gobierno tiene un plan para este 2023 que va más allá de simular un estado económico en positivo aprovechando los dientes de sierra, que siempre tienen las estadísticas, el maquillaje y el que las afectaciones de la macroeconomía no es algo que se perciba rápidamente en la epidermis social de un modo inmediato", argumentaba el analista económico.

También, Marc Vidal ha resaltado que esto que está ocurriendo es la antesala de la recesión: "El retroceso en la formación bruta de capital es la antesala de la recesión, lo niegue quien lo niegue. Y me pregunto también si los que quieren gobernar tienen algo claro del barrizal en el que estamos, porque tienen que dejarse de frases hechas, de aplausos y ser algo más didácticos porque la economía no es interpretable si se analiza bien. La didáctica y la información veraz son el único modo de ir abriendo la Salida de Emergencia", zanjaba Marc Vidal.